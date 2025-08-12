Capturan a ‘La Pripra’ por presunto tráfico de drogas en San Jacinto: llevaba marihuana en su maleta

Cartagena

En un rutinario control en San Jacinto, Bolívar, un bus intermunicipal fue detenido por parte de funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte. Entre los pasajeros, una joven llamó la atención de los uniformados: nerviosa, sudorosa, con la mirada esquiva. Tras una inspección, la verdad salió a la luz: la pasajera, ahora identificada como ‘La Pripra’, presuntamente ocultaba en su maleta 85 dosis de marihuana.

El teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, dijo: “este tipo de operativos son cruciales para mantener la seguridad en nuestras carreteras y proteger a la comunidad del flagelo del narcotráfico”.

El oficial, agregó, “la Policía Nacional continuará ejerciendo controles en las vías del departamento para capturar a personas que trafican con droga, asegurando así la seguridad y el bienestar de la comunidad”.

Además, fuentes cercanas a la investigación revelaron que se están intensificando los esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico que delinquen en la región, utilizando tecnología de punta y estrategias de inteligencia.

‘La Pripra’ fue puesta a disposición de la fiscalía general de la Nación, enfrentando cargos por tráfico de estupefacientes.