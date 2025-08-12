Capturan a ‘La Pripra’ por presunto tráfico de drogas en San Jacinto: llevaba marihuana en su maleta
La Policía le encontró el estupefaciente cuando iba de pasajera en un bus intermunicipal
Cartagena
En un rutinario control en San Jacinto, Bolívar, un bus intermunicipal fue detenido por parte de funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte. Entre los pasajeros, una joven llamó la atención de los uniformados: nerviosa, sudorosa, con la mirada esquiva. Tras una inspección, la verdad salió a la luz: la pasajera, ahora identificada como ‘La Pripra’, presuntamente ocultaba en su maleta 85 dosis de marihuana.
El teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, dijo: “este tipo de operativos son cruciales para mantener la seguridad en nuestras carreteras y proteger a la comunidad del flagelo del narcotráfico”.
El oficial, agregó, “la Policía Nacional continuará ejerciendo controles en las vías del departamento para capturar a personas que trafican con droga, asegurando así la seguridad y el bienestar de la comunidad”.
Además, fuentes cercanas a la investigación revelaron que se están intensificando los esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico que delinquen en la región, utilizando tecnología de punta y estrategias de inteligencia.
‘La Pripra’ fue puesta a disposición de la fiscalía general de la Nación, enfrentando cargos por tráfico de estupefacientes.