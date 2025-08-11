Tres capturados por presunto tráfico de drogas en Cartagena: juez ordenó cárcel

Tres hombres y dos menores de edad que estarían involucrados en el tráfico local de estupefacientes en el Centro Histórico de Cartagena (Bolívar), fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación.

En ese sentido, fueron imputados de acuerdo con sus responsabilidades individuales por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos.

Por solicitud de la Fiscalía un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Paulo Andrés González Ochoa, Pedro Luis Pérez Cañate y a Juan Carlos Valencia Chavarro.

Entre tanto, los adolescentes de 16 y 17 años cumplirán medidas de internamiento preventivo en centro especializado de menores de edad infractores.

Labores investigativas adelantadas por la Fiscalía y la Policía Nacional determinaron que los ahora procesados, estarían dedicados a la venta de marihuana, cocaína, bazuco y estupefacientes sintéticos a turistas nacionales y extranjeros que transitan por la ciudad amurallada.

La evidencia recaudada a través de vídeos, pruebas testimoniales, entre otras actividades investigativas, permitieron la captura de los adultos y la aprehensión de los menores de edad en los barrios Chambacú, San Francisco y Centro Histórico de la capital bolivarense.