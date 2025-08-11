Policía reportó 18 capturados y seis riñas atendidas en municipios de Bolívar

Cartagena

La Policía presentó un balance positivo de las acciones desarrolladas durante el segundo fin de semana de agosto del presente año, orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

Como resultado de los planes operativos y preventivos ejecutados, fueron capturadas en flagrancia 18 personas por diversos delitos, entre ellos tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, daño en bien ajeno, falsedad en documento público y falsedad marcaria.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante estos procedimientos, se incautó un arma de fuego, más de 1.209 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca y cocaína, además de la recuperación de una motocicleta reportada como hurtada.

En una operación destacada, se incautó un importante material de guerra: 08 armas de fuego (2 pistolas y 6 fusiles), 823 cartuchos de diferentes calibres, 3 morteros, 34 cantimploras y 31 brazaletes alusivos al G.A.O Clan del Golfo.

En materia de convivencia, se impusieron 20 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La línea de emergencia 123 recibió 26 reportes, de los cuales 6 correspondieron a riñas y 20 a casos por motivo de alto volumen, permitiendo una rápida y efectiva respuesta por parte de las patrullas de vigilancia.

“Nuestro compromiso es permanente. Continuaremos trabajando de manera incansable por la seguridad de todos los bolivarenses, fortaleciendo la confianza ciudadana y generando entornos de paz y convivencia”, dijo el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.