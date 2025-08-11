Policía recupera computadores y ventiladores robados en colegio de Arjona, Bolívar

Cartagena

Patrullas de vigilancia en coordinación con unidades de la seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Bolívar, lograron recuperar varios elementos que habían sido hurtados de un colegio en el municipio de Arjona.

La intensa presión ejercida por la Policía obligó a los delincuentes a abandonar los objetos robados, los cuales fueron encontrados en varios lotes baldíos.

El robo de estos elementos al colegio Benjamín Herrera no solo afectó al cuerpo administrativo y estudiantil, sino que también interrumpió el normal desarrollo de las actividades académicas y generó un sentimiento de inseguridad en la comunidad educativa.

En el operativo fueron recuperados 14 ventiladores, 2 computadores, 2 impresoras, 6 balones, 6 pelotas de béisbol, 6 cuerdas de salto, 12 conos y 3 colchonetas.

Tras su recuperación, los elementos fueron formalmente entregados al rector de la institución educativa Benjamín Herrera, quien agradeció el rápido accionar de la policía y se comprometió a reintegrarlos al uso educativo lo antes posible.

“Esta recuperación es un paso importante para asegurar que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan las herramientas necesarias para su educación. Además, estamos trabajando arduamente en las investigaciones para dar con los responsables de este lamentable hecho”, dijo el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.