La queja nacional llega a las tablas con “Jodidos”

El Teatro Nacional sede Leonardus, presenta en temporada los martes y miércoles en la franja del Club de la Comedia el stand-up comedy “Jodidos”, que combina el humor negro y absurdo, burlándose de las situaciones cotidianas que de manera incoherente nos tienen jodidos. El show nace del desahogo de tres comediantes: Tato Devia, Tavo Bernate y Henry Delgado, quiénes transformaron el caos en una catarsis en voz alta: estamos jodidos y es hora de reírnos de eso.

En “Jodidos”, los comediantes llegan a soltar verdades incómodas entre carcajadas, sin ser una crítica, más bien una liberación cómica, exponiendo lo que todos piensan, pero pocos dicen: Si la realidad no mejora, al menos que sea divertida. Con un enfoque divertido y muy cercano a nuestra cultura, los tres comediantes se convierten en “especialistas” que intentan entender por qué estamos como estamos y por qué, a pesar de todo, seguimos viviendo con una sonrisa.

El Club de la Comedia llega con carcajadas incomodas, metiéndose de lleno con la frase “estamos jodidos”, que se convierte en una radiografía emocional de nuestra realidad. Una puesta en escena donde lo cotidiano se desarma con el micrófono sobre las tablas, dejando que el humor sea el protagonista, logrando que el público se ría y se reconozca.

Los martes y miércoles, el Teatro Nacional Leonardus presenta la temporada de “Jodidos”, stand-up comedy protagonizado por Tato Devia, Tavo Bernate y Henry Delgado. Un retrato del colombiano promedio que convirtió la resignación en chiste y el humor en forma de resistencia, de hablar de lo que no se entiende, lo que no funciona, lo que nos duele, pero también lo que nos une cuando la risa se vuelve acto de fe. Más información y entradas en página web del Teatro Nacional.