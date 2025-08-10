La CAR ordenó la suspensión de una obra en Villeta, por taponamiento de una Quebrada

Colombia.

Según la entidad, la mala disposición de residuos de construcción y demolición, estaba taponando la quebrada La Chapulina y destruyendo la cobertura vegetal protectora de su ronda.

Durante una inspección técnica, funcionarios de la Dirección Regional Gualivá, evidenciaron una plancha de concreto a menos de 30 metros del afluente, con dos compartimentos: uno para la recolección de basura y otro con tres tanques para el manejo de aguas residuales.

El director regional CAR Gualivá, Héctor Fabián Garavito, habló sobre las acciones: “Llegamos hasta este punto en el municipio de Villeta en atención a una queja para imponer una medida preventiva por ocupación de cauce. De esta manera, estamos trabajando para salvaguardar el recurso hídrico de esta jurisdicción”

La CAR reiteró que toda intervención sobre fuentes hídricas, debe contar con los permisos ambientales correspondientes y pidió a la comunidad a cumplir con la normatividad para prevenir afectaciones al medio ambiente.