Conciertazo de cierre del Festival de Verano: Transmilenio extiende su jornada, estas son las rutas

A horas de que inicie el Conciertazo de cierre del Festival de Verano, que tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, y que hace parte de la variada programación del Festival de Verano 2025,TransMilenio ofrecerá diferentes opciones para regresar a casa

“El Festival de Verano es uno de los eventos públicos de mayor importancia para Bogotá y TransMi acompaña a la ciudadanía para garantizar una movilidad rápida, eficiente y a precios justos para todos los asistentes a estas tres actividades programadas para esta semana”, aseguró Lucy Cucaita, Directora Técnica de Buses de Transmilenio

Los siguientes 13 servicios que operarán en su horario habitual en paraderos sobre la avenida 68, calles 53 y 63, y carrera 60:

Además, TransMilenio ofrece la opción de regresar a casa en las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena, ubicadas en la troncal NQS Central, a través de las siguientes rutas que operarán en su horario habitual: