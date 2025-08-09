Jhon Arias disputó el último amistoso del Wolverhampton: ¿Cuándo debuta en la Premier League?
El colombiano podría ser titular para los próximos partidos del torneo.
Jhon Arias disputó su primer partido como titular con el Wolverhampton en el amistoso ante a Celta de Vigo de España, en la mañana de este sábado 9 de agosto. El colombiano jugó los primeros 65 minutos del compromiso, mientras que Yerson Mosquera entró faltando 10 minutos para qué terminará el compromiso.
Le puede interesar: Estas fueron las declaraciones de Jhon Arias tras su debut con Wolverhampton
En este compromiso, el Wolverhampton no tuvo tantas opciones en ataque. Sin embargo, el colombiano fue de los más activos del equipo, ya que casi anota su segundo gol con los Lobos al recibir el balón dentro del área, enganchó dejando atrás a su marca y sacó un remate que el portero Andrei Radu atajó.
Cabe recordar que Jhon Arias logró anotar su primer gol como delantero de los “lobos” en su debut ante Girona el pasado domingo 3 de agosto.
¿Cuándo debutará Jhon Arias en la Premier League?
La Premier League iniciará el próximo 15 de agosto y finaliza el 24 de mayo del 2026. El duelo que abre el torneo es Liverpool vs. Bournemouth en el estadio de Anfield.
Lea también: Histórico de Benfica cuestionó fichaje de Richard Ríos: “Prefería a Jhon Arias”
El debút de Jhon Arias con el Wolverhampton en la Premier, será el próximo sábado 16 de agosto en condición de local ante Manchester City en el estadio Molineux Stadium de Inglaterra. El partido comenzará a partir de las 11:30 de la mañana (hora colombiana).
¿Cuáles son los partidos de la primera fecha de la Premier League?
Estos serán los compromisos que corresponden a la primera jornada del torneo.
Viernes 15 de agosto
- Liverpool vs. Bournemouth
Sábado 16 de agosto
- Aston Villa vs. Newcastle
- Brighton vs. Fulham
- Sunderland vs. West Ham
- Tottenham vs. Burnley
- Wolves vs. Manchester City
Domingo 17 de agosto
- Chelsea vs. Crystal Palace
- Nottingham Forest vs. Brentford
- Manchester United vs. Arsenal
Lunes 18 de agosto
- Leeds vs. Everton