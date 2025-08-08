Policía abre investigación por desmanes en concierto en el Movistar Arena: un muerto y varios herido

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la apertura de una investigación criminal para identificar a los responsables de los disturbios registrados durante un concierto de la agrupación argentina Damas Gratis en el Movistar Arena.

Los hechos de violencia obligaron a la cancelación del espectáculo y dejaron un saldo trágico de un muerto y varios heridos.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Dirección de la Policía, el evento fue organizado por empresas privadas de entretenimiento, y conforme a lo estipulado en la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, debía contar con vigilancia privada que garantizara el normal desarrollo de la jornada.

Sin embargo, al presentarse los desmanes, los organizadores optaron por suspender el concierto, y fue en ese momento cuando intervino la Policía para facilitar la evacuación del recinto, según informó el jefe del servicio nacional de Policía, general Wharlinton Gualdron.

El General Wharlinton Gualdrón, Jefe Nacional del Servicio de Policía (@PoliciaColombia) se refirió a los desmanes sucedidos en el Movistar Arena en Bogotá hace dos días, afirmando que ya se abrió una noticia criminal para individualizar y

presentar ante las autoridades… pic.twitter.com/429dFprFnH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 8, 2025

En medio del caos, Sergio Luis Blanco Quintero, un joven que iba a disfrutar del concierto, falleció en un siniestro vial en las cercanías del centro cultural.

La dirección de la Policia afirma que las circunstancias de su muerte aún son materia de investigación por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, aunque las primeras versiones apuntan a que no habría sido producto directo de los disturbios dentro del evento.

La institución expresó su solidaridad con la familia del joven fallecido y reiteró que ya se abrió una noticia criminal para individualizar a las personas responsables de los actos vandálicos.