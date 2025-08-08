MinEducación exige respuestas a Fiduprevisora sobre implementación de modelo de salud de maestros

Este viernes, en una nueva sesión del consejo directivo del FOMAG, el ministro de educación, Daniel Rojas, hizo un fuerte llamado a la Fiduprevisora, quien, según el jefe de la cartera, ha solicitado adiciones presupuestales que dan continuidad al modelo de salud anterior.

“Lo anuncio aquí, lo dejo como constancia, y que quede bien escrito en el acta: el ministro de educación nacional, no va a aprobar un nuevo traslado en tres meses. No va a aprobar un nuevo traslado porque tiene la fiducia tres meses, según cómo lo firmamos en el otro sí, para que el nuevo contrato de fiducia refleje el nuevo modelo”, dijo el Ministro Daniel Rojas.

De igual forma, el ministro le solicitó al vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, “salir a dar la cara al país”.

“Los medios de comunicación, la ciudadanía, los maestros, las redes sociales, todo el mundo exige respuestas”, enfatizó el ministro.

En ese mismo sentido, solicitó a la Fiduprevisora presentar un informe sobre lo que está sucediendo en Tolima y Risaralda, donde los maestros ya anuncian movilizaciones para la próxima semana por las afectaciones en el servicio de salud.