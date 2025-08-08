Iván Cepeda anuncia que tomará acciones legales contra los hijos de Álvaro Uribe

En varias ocasiones los hijos del exmandatario han participado en algunos escenarios políticos en apoyo a su padre, el senador del pacto histórico, Iván Cepeda, publicó en su cuenta de X un video en el que asegura que tomará acciones legales en contra de ellos, ya que, según él, lo han catalogado como “heredero de las FARC”.

“Hace un par de semanas, a raíz de la condena contra su padre por fraude procesal y soborno en actuación penal, los señores Tomás y Jerónimo Uribe emprendieron una campaña sucia a través de redes sociales en la que me acusan falsamente de ser “heredero de las FARC”, expresó el senador.

En su publicación, el senador agrega que uno de ellos está realizando gestiones en Estados Unidos para que realicen acciones judiciales en su contra.

“Están haciendo gestiones en EE.UU. para buscar padrinos políticos que realicen acciones judiciales en mi contra, en ese país”, dijo Cepeda.

Asimismo, reitera que, según el, puede coincidir con acciones de presunta manipulación de testigos que continuaría haciendo Diego Cadena.

HABLEMOS DE JUSTICIA ENTONCES, SEÑORES TOMÁS Y JERÓNIMO URIBE



— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 8, 2025

¿En qué lugares se han pronunciado los hijos de Uribe en apoyo a su padre?

Tomás Uribe, hijo del exmandatario Álvaro Uribe, participó este jueves 7 de agosto en la “Avenida Colombia” en Miami, Florida. En este lugar, el empresario le hizo una invitación al senador Iván Cepeda de entregarse a la justicia americana.

Por su parte, Jerónimo Uribe, participó en las manifestaciones del 7 de agosto en Medellín expresando el apoyo a su padre Álvaro Uribe.