Orden Público

”¡Garra, QTH y ponchera!”: Curiosas palabras y tradiciones que solo se entienden dentro del Ejército

Caracol Radio consultó al Ejército para conocer el significado de estos dialectos. Le contamos.

”¡Garra, QTH y ponchera!”: Curiosas palabras y tradiciones que solo se entienden dentro del Ejército

”¡Garra, QTH y ponchera!”: Curiosas palabras y tradiciones que solo se entienden dentro del Ejército

07:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ejército Nacional

Colombia

En el marco del aniversario 215 del Ejército Nacional de Colombia, entrevistas y charlas con miembros del Ejército, dejaron al descubierto un costado poco conocido, pero divertido de la vida militar: su jerga interna, costumbres y tradiciones que sólo quienes portan el uniforme entienden.

Esa cultura no solo se refleja en el campo de batalla, sino también en la forma en que se comunican, se relacionan y hasta en cómo reciben a los nuevos integrantes.

El idioma que solo entienden los de camuflado verde militar

¿Alguna vez ha escuchado a un militar decir: “Ese es mi curso”? Según el capitán del Ejército Carlos Vargas Carvajal, “curso” es una palabra sagrada dentro del Ejército. “Es la persona con la que uno ingresó a la formación. No le decimos por nombre ni por apellido, le decimos ‘curso’, y eso es para toda la vida”, explicó.

Pero esa no es la única palabra con significado oculto. Entre los términos más usados están:

“Garra”: un amigo muy cercano, casi un hermano.

“Pagar ponchera”: una tradición simbólica donde alguien paga una “penitencia” por haber dejado algo olvidado, como la gorra que usan los militares.

“Evadístico”: ese que siempre tiene una excusa para no cumplir una orden.

“Perroculo”: expresión coloquial para referirse, en confianza, a alguien flojo o que se queja por todo.

“Son palabras que usamos tanto que a veces se nos salen frente a los civiles y nos miran como si habláramos en otro idioma”, bromeó el oficial.

Tradiciones en el Ejército

Cada arma del Ejército tiene su forma especial de dar la bienvenida a los nuevos. En el caso del capitán Vargas, quien pertenece al arma de logística, recuerda cómo lo recibieron hace 12 años en San Vicente del Caguán (Caquetá): una ceremonia formal con la entrega de insignias, seguida por el tradicional “trago amargo”, una mezcla secreta de licores que se toma con el uniforme de gala y que simboliza el inicio oficial dentro de la unidad.

Al fondo del trago estaban las insignias que luego uno se pone en el uniforme. Es una forma simbólica de decir: ‘Bienvenido, ya eres parte de nosotros’”, explicó.

¿Cuál es su QTH?

Entre otras expresiones curiosas está el uso del término “QTH”, que proviene del lenguaje radial militar y que significa “ubicación”.

“Es muy normal que uno diga: ‘¿Cuál es su QTH?’ en lugar de preguntar ‘¿Dónde está?’. Y claro, el civil se queda con cara de interrogación”, contó entre risas.

El capitán Carlos Vargas recordó que detrás del camuflado, del fusil y la formación estricta, también hay seres humanos que construyen lazos, identidad y lenguaje propio.

“Estas costumbres también nos hacen más fuertes, más unidos, nos sacan de la rutina y nos recuerdan por qué estamos aquí”, concluyó.

En su aniversario 215, el Ejército Nacional no solo celebra sus logros en materia de seguridad y defensa. También conmemora la tradición que mantiene unidos a los uniformados desde adentro: una hermandad que se crea palabra a palabra, trago a trago, historia tras historia.

”¡Garra, QTH y ponchera!”: Curiosas palabras y tradiciones que solo se entienden dentro del Ejército

07:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad