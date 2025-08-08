El código iframe se ha copiado en el portapapeles

”¡Garra, QTH y ponchera!”: Curiosas palabras y tradiciones que solo se entienden dentro del Ejército

Colombia

En el marco del aniversario 215 del Ejército Nacional de Colombia, entrevistas y charlas con miembros del Ejército, dejaron al descubierto un costado poco conocido, pero divertido de la vida militar: su jerga interna, costumbres y tradiciones que sólo quienes portan el uniforme entienden.

Esa cultura no solo se refleja en el campo de batalla, sino también en la forma en que se comunican, se relacionan y hasta en cómo reciben a los nuevos integrantes.

El idioma que solo entienden los de camuflado verde militar

¿Alguna vez ha escuchado a un militar decir: “Ese es mi curso”? Según el capitán del Ejército Carlos Vargas Carvajal, “curso” es una palabra sagrada dentro del Ejército. “Es la persona con la que uno ingresó a la formación. No le decimos por nombre ni por apellido, le decimos ‘curso’, y eso es para toda la vida”, explicó.

Pero esa no es la única palabra con significado oculto. Entre los términos más usados están:

• “Garra”: un amigo muy cercano, casi un hermano.

• “Pagar ponchera”: una tradición simbólica donde alguien paga una “penitencia” por haber dejado algo olvidado, como la gorra que usan los militares.

• “Evadístico”: ese que siempre tiene una excusa para no cumplir una orden.

• “Perroculo”: expresión coloquial para referirse, en confianza, a alguien flojo o que se queja por todo.

“Son palabras que usamos tanto que a veces se nos salen frente a los civiles y nos miran como si habláramos en otro idioma”, bromeó el oficial.

Tradiciones en el Ejército

Cada arma del Ejército tiene su forma especial de dar la bienvenida a los nuevos. En el caso del capitán Vargas, quien pertenece al arma de logística, recuerda cómo lo recibieron hace 12 años en San Vicente del Caguán (Caquetá): una ceremonia formal con la entrega de insignias, seguida por el tradicional “trago amargo”, una mezcla secreta de licores que se toma con el uniforme de gala y que simboliza el inicio oficial dentro de la unidad.

“Al fondo del trago estaban las insignias que luego uno se pone en el uniforme. Es una forma simbólica de decir: ‘Bienvenido, ya eres parte de nosotros’”, explicó.

¿Cuál es su QTH?

Entre otras expresiones curiosas está el uso del término “QTH”, que proviene del lenguaje radial militar y que significa “ubicación”.

“Es muy normal que uno diga: ‘¿Cuál es su QTH?’ en lugar de preguntar ‘¿Dónde está?’. Y claro, el civil se queda con cara de interrogación”, contó entre risas.

El capitán Carlos Vargas recordó que detrás del camuflado, del fusil y la formación estricta, también hay seres humanos que construyen lazos, identidad y lenguaje propio.

“Estas costumbres también nos hacen más fuertes, más unidos, nos sacan de la rutina y nos recuerdan por qué estamos aquí”, concluyó.

En su aniversario 215, el Ejército Nacional no solo celebra sus logros en materia de seguridad y defensa. También conmemora la tradición que mantiene unidos a los uniformados desde adentro: una hermandad que se crea palabra a palabra, trago a trago, historia tras historia.