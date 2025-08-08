“Están obsesionados con eliminar a la oposición”: Tomás Uribe le responde a Iván Cepeda
Así responde el hijo de expresidente Álvaro Uribe al senador Iván Cepeda tras anunciar que interpondrá acciones legales contra él y su hermano.
Luego de la publicación de un video del senador Cepeda en su cuenta de X, en el que señala tomar acciones legales en contra Tomás y Jerónimo Uribe. El hijo del exmandatario le responde asegurando que el senador “está obsesionado con eliminar la oposición”.
“Están obsesionados con eliminar a la oposición y consolidar su proyecto narco-socialista. Sin oposición no hay democracia. Sin democracia no hay libertad”, dijo Tomás Uribe en su cuenta de X.
Tomás Uribe hace un llamado al gobierno americano
Asimismo, el hijo del exmandatario aprovechó para hacer un llamado a los congresistas estadounidenses afirmando que, “se está extendiendo la guerra legal hacía el y su hermano, Jerónimo Uribe”.
“La guerra legal que las Farc han iniciado contra mi hermano y contra mí. Buscan silenciar a la oposición y consolidar un régimen narco-socialista binacional entre Venezuela y Colombia”, dijo Tomás Uribe en su cuenta de X.
En respuesta a este llamado, el congresista estadounidense Carlos A. Gimenez afirma su apoyo a Tomás Uribe y su familia.
“Estamos con usted y con toda su familia Uribe, los defensores de la alianza entre Estados Unidos y Colombia, basada en la democracia, la seguridad y la prosperidad económica”, dijo el congresista estadounidense.