“Están obsesionados con eliminar a la oposición”: Tomás Uribe le responde a Iván Cepeda

Congresistas del Centro Democrático han insistido en que Tomás Uribe participe en las elecciones presidenciales o legislativas de 2022.

Luego de la publicación de un video del senador Cepeda en su cuenta de X, en el que señala tomar acciones legales en contra Tomás y Jerónimo Uribe. El hijo del exmandatario le responde asegurando que el senador “está obsesionado con eliminar la oposición”.

“Están obsesionados con eliminar a la oposición y consolidar su proyecto narco-socialista. Sin oposición no hay democracia. Sin democracia no hay libertad”, dijo Tomás Uribe en su cuenta de X.

"Están obsesionados con eliminar a la oposición y consolidar su proyecto narco-socialista": Así respondió Tomás Uribe al senador, Iván Cepeda tras anunciar que interpondrá acciones legales contra él y su hermano, Jerónimo Uribe

Tomás Uribe hace un llamado al gobierno americano

Asimismo, el hijo del exmandatario aprovechó para hacer un llamado a los congresistas estadounidenses afirmando que, “se está extendiendo la guerra legal hacía el y su hermano, Jerónimo Uribe”.

“La guerra legal que las Farc han iniciado contra mi hermano y contra mí. Buscan silenciar a la oposición y consolidar un régimen narco-socialista binacional entre Venezuela y Colombia”, dijo Tomás Uribe en su cuenta de X.

En respuesta a este llamado, el congresista estadounidense Carlos A. Gimenez afirma su apoyo a Tomás Uribe y su familia.

“Estamos con usted y con toda su familia Uribe, los defensores de la alianza entre Estados Unidos y Colombia, basada en la democracia, la seguridad y la prosperidad económica”, dijo el congresista estadounidense.