“En Ibagué la autoridad no se negocia”: Alcaldía sobre protestas de vehículos de plataforma

Ibagué

El secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, aseguró que la administración municipal está dispuesta al diálogo con cada uno de los sectores y se respeta el derecho a la protesta, pero lo que sino se permitirá es que las manifestaciones vengan acompañadas de hechos de violencia que alteran la tranquilidad y la seguridad de la ciudad.

“La manifestación que se registró venía acompañada de mensajes de grupos de WhatsApp en los que manifiestan amenazas contra la vida e integridad de los agentes de tránsito”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez.

El funcionario resaltó que ante la protesta que se presentó la noche del jueves 7 de agosto se adelantó un consejo de seguridad para analizar los hechos que alteraron la tranquilidad de los ciudadanos.

“Se ha tenido claridad y es que en la ciudad estamos haciendo cumplir la ley que impera en Colombia, lo que está sucediendo en Ibagué es lo que pasa en todos los municipios respecto al transporte ilegal, el llamado es hacia la sensatez y a cumplir las normas para este tipo de servicios”, dijo Rodríguez.

¿Cómo se están realizando los operativos contra el transporte informal?

El secretario de Movilidad de Ibagué sostuvo que se están realizando los operativos en el marco de la ley “Se observa por ejemplo que a la persona se le está pagando el servicio o que recoge constantemente servicios en la Terminal de Transportes, centros comerciales u otros lugares, además de otras pruebas que se recaudan, pero un punto importante es que los procedimientos son órdenes de comparendo, ósea una convocatoria para que el ciudadano genere su presentación para que impugne el procedimiento, ahí nosotros respetamos el debido proceso”.

¿Cómo hacer control a los denominados veedores de la movilidad que se oponen a los operativos de tránsito?

Para Ricardo Fabián Rodríguez el traer un veedor de otra ciudad que además recibe un pago por defender a los conductores de vehículos de plataforma, lo que se demuestra es que estas personas están organizadas en grupos para prestar este tipo de servicios.

“La situación está pasando a mayores tenemos agentes amenazados en su integridad y vida por lo que se están formulando las acciones legales ante las autoridades competentes porque tenemos identificadas a estas personas que están diciendo que los agentes van a llorar o los van a llorar en casa, o incluso recogiendo dineros para atentar contra sus vidas”, resaltó.

¿Qué pasará con los operativos contra el transporte informal en Ibagué?

Rodríguez sostuvo que seguirán porque en la ciudad se está haciendo cumplir la ley, debido a que sino se hacen los operativos la Superintendencia de Transporte podría sancionar a Ibagué,

“Hay incluso un grupo que se denomina ´Picaminosos´ que llegó desde Bogotá a generar el desorden en la ciudad, pero dejamos claro que en Ibagué la autoridad no se negocia y no permitiremos hechos de violencia”, puntualizó.