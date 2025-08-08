En Ibagué invertirán $200 millones en el fortalecimiento del sector cacaotero

Ibagué

Tras la realización una mesa técnica con productores de cacao de Ibagué se conoció que se hará una inversión de $120 millones a la Asociación Héroes del Cultivo y $100 millones a la Asociación Campesina Asoagrocai, como parte del fortalecimiento de este sector.

“Tuvimos una mesa de trabajo con dos diferentes organizaciones que cubren tal vez un 80% del total de los productores de cacao de la zona rural”, afirmó David Ávila, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los recursos serán invertidos en la compra de insumos y equipos para el fortalecimiento de la cadena productiva del cacao, así como materiales de ferretería, asistencia técnica, acompañamiento y diseño para el mejoramiento de la infraestructura productiva.

Según informó la Alcaldía de Ibagué la entrega de estos productos están programadas para el mes de octubre, los recursos hacen parte del fortalecimiento del sector agrícola y el acompañamiento a los productores de la zona rural.