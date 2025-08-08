Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada fueron catalogadas como grupo organizado: Mindefensa

En el marco del consejo de seguridad en Valledupar, César, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada fueron oficialmente catalogadas como grupo armado organizado por orden presidencial y decisión del Consejo de Seguridad Nacional.

Esta clasificación quiere decir que ese grupo armado, tiene una estructura con unidad de mando, capacidad de organización y de causar daño, lo que habilita al Estado a emplear toda la fuerza legítima, incluyendo bombardeos, en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

“Todas las órdenes están dadas para emplear a la fuerza pública con la máxima contundencia contra esta amenaza que intenta expandirse desde la Sierra Nevada hacia Norte de Santander y el Catatumbo con un único fin: el narcotráfico”, afirmó el ministro Sánchez.

El jefe de la cartera también señaló que el grupo ya ejerce extorsiones en el Magdalena y no se permitirá que su influencia crezca, sobre todo al Catatumbo.

Además, anunció que se aumentarán las recompensas por información sobre sus cabecillas, así como contra líderes del ELN y de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarcá, especialmente del Frente 33, activo en el Catatumbo, y del Frente 35.