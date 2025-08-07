¿Por qué Trump ordenó excluir a los indocumentados del próximo censo en EE.UU.?

EA7029. BOGOTÁ (ES-ES) (COLOMBIA), 25/12/2024.- Fotografía de archivo del 20 de julio de 2024 del candidato presidencial republicano Donald J. Trump hablando en su primer mitin en el Van Andel Arena, en Michigan (Estados Unidos). El presidente electo estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que nominará como embajador en Panamá a Kevin Marino Cabrera, actual comisionado del condado de Miami-Dale, e insistió en que el país centroamericano está "estafando" a Estados Unidos en el Canal de Panamá. EFE/ Allison Dinner ARCHIVO / ALLISON DINNER ( EFE )

En las últimas horas, el presidente Donald Trump anunció que ha ordenado al Departamento de Comercio que cambie la forma en que la Oficina del Censo recopila datos, buscando excluir a los inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos. La medida busca cambiar cómo se reparten los escaños en el Congreso y los fondos federales en el país.

El presidente republicano afirmó en Truth Social que la recopilación de datos del censo, se basará en “datos y cifras actuales y, fundamentalmente, en los resultados y la información obtenidos de las elecciones presidenciales de 2024”, lo que indica que podría intentar introducir su agenda política en las encuestas que miden todo, desde la pobreza infantil hasta las operaciones comerciales.

El anuncio también se produce en medio de la creciente presión de la Casa Blanca para que los estados liderados por los republicanos rediseñen los mapas del Congreso de una manera que pueda fortalecer al Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de 2026.

La Constitución exige un censo nacional cada 10 años para determinar la representación en el Congreso. Los cambios en el censo podrían afectar el equilibrio de poder en los estados y la Cámara de Representantes, que se basa en la población total, lo que podría afectar el número de escaños para estados demócratas como California y Nueva York, que cuentan con un alto número de inmigrantes indocumentados.

El último censo se realizó en 2020 y desde entonces se estima que había 11 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos. Esto representa aproximadamente el 3,3 % de la población total del país. Si bien esta cifra es considerable, es importante destacar que está por debajo del pico de 12,2 millones alcanzado en 2007.

Con este cambio, los estados con el mayor número de migrantes irregulares podrían perder representación política y fondos federales. No contar a los indocumentados también dificulta la evaluación del impacto de las políticas públicas y programas en esta población.