Historias de terror interrelacionadas en “La Hora de la Desaparición”

Una misteriosa desaparición de varios niños en una hora especifica, es el inicio de la nueva cinta de New Line Cinema titulada “La Hora de la Desaparición” (Weapons). Zach Cregger dirige la película desde su propio guion y también produce junto a Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz y Raphael Margules. Un cuento oscuro para los amantes del terror y misterio, además para padres protectores.

La película está protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, con Benedict Wong y Amy Madigan. En “La Hora de la Desaparición” Cuando todos menos un niño de la misma clase desaparecen misteriosamente la misma noche, exactamente a la misma hora, una comunidad se queda cuestionando quién o qué está detrás de su desaparición.

Producida por New Line Cinema y distribuida por Warner Bros. Pictures a nivel mundial. La aterradora e inquietante “La Hora de la Desaparición” se estrena en cines de Latinoamérica el 7 de agosto de 2025.