Hay pérdidas de $3600 millones por combustible que se dejó de comercializar: Comce ante paro Boyacá

El desabastecimiento de combustibles en Boyacá se ha agudizado, con estaciones cerradas o en mínimos históricos en municipios como Paipa, Sogamoso y Duitama.

Esta crisis, provocada por bloqueos derivados del paro en Boyacá y protestas en zonas de páramo, impide el paso de carrotanques, afectando el transporte, el comercio y la actividad rural.

La Confederación de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Comce) advirtió que urge establecer corredores humanitarios. La situación denota la vulnerabilidad logística del departamento y demanda acciones inmediatas.

En este orden de ideas, David Jiménez, presidente de la Comce, estuvo en 6AM para hablar de la problemática de desabastecimiento de combustibles que hoy afecta al país.

En desarrollo...