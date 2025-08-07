6AM6AM

Hay pérdidas de $3600 millones por combustible que se dejó de comercializar: Comce ante paro Boyacá

David Jiménez, presidente de la Confederación de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, estuvo en 6AM con el fin de abordar la problemática de desabastecimiento que hoy afecta al país.

David Jiménez (Foto: Cortesía); Paro Boyacá (Caracol Radio); Gasolina (Getty Images).

Cristian Almanza

El desabastecimiento de combustibles en Boyacá se ha agudizado, con estaciones cerradas o en mínimos históricos en municipios como Paipa, Sogamoso y Duitama.

Esta crisis, provocada por bloqueos derivados del paro en Boyacá y protestas en zonas de páramo, impide el paso de carrotanques, afectando el transporte, el comercio y la actividad rural.

La Confederación de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Comce) advirtió que urge establecer corredores humanitarios. La situación denota la vulnerabilidad logística del departamento y demanda acciones inmediatas.

En este orden de ideas, David Jiménez, presidente de la Comce, estuvo en 6AM para hablar de la problemática de desabastecimiento de combustibles que hoy afecta al país.

