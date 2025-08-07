En Barranquilla también habrá marcha a favor del expresidente Uribe: este es el punto de encuentro

En el parque Washington, a las 10:00 de la mañana, será la concentración para la marcha en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez este jueves, 7 de agosto.

Se espera que el recorrido de la marcha sea en el norte de Barranquilla y parte del centro de la ciudad.

“Ante el sesgo que origina el atropello judicial a Uribe, hemos decidido convocar una marcha”, dijo el senador Carlos Meisel.

Hay que anotar que esta marcha, se realizará también en diferentes ciudades del país, luego de que el pasado viernes, el expresidente Uribe fue condenado a 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Uribe ya oficializó su detención domiciliaria

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de un video en su cuenta en X, dio a conocer que en la tarde de este miércoles, 6 de agosto, estuvo ante el juzgado de Rionegro para oficializar su detención domiciliaria.

“Me habían citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”, manifestó.