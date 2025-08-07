Cartagena vivió avivamiento multitudinario en la Plaza de Todos

Miles de cartageneros acudieron con fe y esperanza al Día Especial de Milagros (DEM), un evento masivo organizado por la Comunidad Cristiana La Unción, liderada por el apóstol Esteban Acosta.

La jornada espiritual se llevó a cabo en la emblemática Plaza de Todos, la cual alcanzó su máxima capacidad, confirmando el fervor religioso que vive la ciudad.

“Nos sentimos muy complacidos porque Dios se glorificó de una manera sobrenatural. Más de diez personas se levantaron de sus sillas de ruedas, veinte personas fueron sanadas de cáncer y muchísimos milagros más se evidenciaron durante esta jornada”, expresó el apóstol Esteban Acosta, visiblemente emocionado por lo vivido.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de una mujer que, tras años sin poder caminar, recuperó la movilidad de sus piernas: “Tenía años en silla de ruedas sin poder caminar, y gracias a Dios y al pastor Esteban que oró por mí, pude levantarme de esa silla”, declaró entre lágrimas de agradecimiento.

La convocatoria fue tan masiva que la Plaza de Todos se desbordó. Dónde más de 3.000 personas no lograron ingresar al recinto, por lo que se habilitó una pantalla gigante en el exterior para que pudieran vivir la experiencia y conectarse espiritualmente con lo que ocurría en el interior.

El DEM no solo dejó huella en Cartagena, sino que también proyecta su expansión. El próximo destino será el municipio de Magangué, donde se espera una asistencia igual o mayor, con la misma expectativa de milagros, sanidades y restauración espiritual.