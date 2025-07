Nuevo presidente de Comisión Tercera del Senado dice que darán “cristiana sepultura” a la Tributaria

Congreso

En sus primeras palabras como presidente electo de la Comisión Tercera del Senado para esta cuarta y última legislatura, el senador de ‘En Marcha’ Jairo Castellanos anunció que se opondrá a la nueva reforma tributaria que prepara el Gobierno Petro, declarándose seguro de su eventual hundimiento.

“Le enviamos un mensaje al gobierno para decirle que aquí van a tener las garantías de escucharlos, de debatir. Pero también, antes de estar en la Presidencia, le enviábamos un mensaje al ministro (de Hacienda, Germán Ávila) de que el país no estaba para otra reforma tributaria. Y que ojalá lo considere, porque este pueblo no aguanta más”, comenzó señalando el parlamentario de Norte de Santander.

Castellanos asegura que “la realidad social del país no tolera que le sigan metiendo la mano al bolsillo al pueblo”, y dejó en claro que si bien “aquí vamos a darle las garantías a todos, vamos a debatir lo que nos toque debatir y pararnos frente a las injusticias que nos toque que pararnos”, a su juicio, “la reforma tributaria que anuncia el gobierno la estudiaremos y le daremos cristiana sepultura”.

En la mesa directiva de la Comisión Tercera lo acompañará la senadora liberal Karina Espinoza como vicepresidenta, en una legislatura en la que se pondrán a consideración iniciativas clave como la reforma tributaria y la ley que establezca el Presupuesto General del 2026.

El presidente Gustavo Petro emitió un pronunciamiento sobre esta ‘advertencia’, por medio de su cuenta de X: “Si de nuevo el Congreso hunde la reforma tributaria, condenará las finanzas públicas a la muerte, en los proximos 5 años. Deben leer antes de opinar”.

Como menciona el jefe de Estado, no es la primera vez que el Gobierno envía una propuesta de reforma tributaria al legislativo. La primera iniciativa se aprobó, aunque por decisiones de la Corte Constitucional no entró a aplicar por completo. El año pasado se presentó una nueva reforma, denominada ley de financiamiento, que se hundió por las comisiones económicas, las Terceras y Cuartas.

Para esta ocasión, de entrada, la iniciativa parece tampoco contar con ambiente. El presidente del Congreso, Lidio García, señaló que las tributarias son iniciativas “impopulares”, más aún cuando anteceden la campaña electoral, como en esta última legislatura.

Además el también recién electo presidente de la Comisión Cuarta del Senado, el senador del Centro Democrático Enrique Cabrales, coincidió con Castellanos: “Hoy Colombia no está preparada para otra reforma tributaria. Hay ya muchos impuestos a los empresarios, a todos los. Veremos qué pasa en el debate, pero por el lado del Centro Democrático, creemos que hay que hundirla. Debe haber una reforma tributaria, pero bajando los impuestos para que generen verdaderamente empleos en Colombia”.

Sin embargo, Cabrales hizo énfasis en que aún es pronto para hablar del futuro de la anunciada reforma: “estamos comenzando, todavía no sabemos si la van a presentar o no. Llegaremos al debate y les contaremos qué decisión toma la comisión. Pero nosotros, como partido de oposición, no estamos de acuerdo con más impuestos a los colombianos”.

Estas dos comisiones, las Terceras y Cuartas de Senado y Cámara, también denominadas ‘comisiones económicas’, prometen ser protagonistas para este último año, para el cierre del Congreso actual, por la discusión tanto de la Tributaria como de otros proyectos como la Ley que establezca el Presupuesto General de la Nación para el 2026.