Habitantes del barrio San Francisco de Bucaramanga no pueden dormir por el ruido de un bar

Bucaramanga

Habitantes del barrio San Francisco de Bucaramanga, específicamente en la carrera 17 con calle 17, se encuentran cansados ya que diariamente deben lidiar con el ruido de un establecimiento comercial, un bar, el cual funciona todos los días desde mediodía hasta las 2 de la mañana.

Según la comunidad 15 familias se están viendo afectadas, ya que no pueden dormir por los escándalos que se producen frente al lugar y especialmente por la música a alto nivel que siempre está.

Claudia Flórez, residente del sector desde hace 40 años, describe la situación que viven, la cual hasta problemas de salud les ha causado: “La verdad, estamos cansados, es insoportable. Está afectando la salud de varias personas.

En mi caso yo sufro de tiroides, se me altera la hormona, sufro de insomnio y por el ruido paso derecho. No he podido conciliar el sueño. El escándalo, la gritería, todo es constante. La situación es crítica", agregó Flórez.

Desde hace cuatro años el bar se encuentra en el sector, pero hace un año cambió de administración y la comunidad detalla que el problema aumentó. Además, porque cierran el establecimiento y quedan sobre la vía pública carros con parlantes y motos de alto cilindraje.

La comunidad hace un llamado a la Alcaldía de Bucaramanga, para que realice un visita, revise documentación del lugar y haga una medición de los niveles de ruido.