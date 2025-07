El primer crucero de lujo por el río Magdalena navega con diseño colombiano

El proyecto activó empleo local, fortaleció la cadena de proveedores y fomentó nuevas oportunidades para comunidades ribereñas del río Magdalena.

Casa Schlegel Donado, una firma de diseño artesanal de Barranquilla con más de 40 años de trayectoria, lideró la ambientación interior del AmaMagdalena, el primer crucero de lujo en recorrer el río más importante del país. Actualmente, la empresa también trabaja en el diseño de un segundo barco, el AmaMelodía, y consolida su presencia en mercados como Estados Unidos y Panamá.

El AmaMagdalena, operado por la compañía AmaWaterways, es el primer crucero de lujo en navegar el río Magdalena, con capacidad para 60 pasajeros. Durante su recorrido de siete noches, la embarcación realiza paradas en poblaciones representativas del Gran Caribe Colombiano, como Nueva Venecia, Palenque (Gambote), Calamar, Santa Bárbara de Pinto, Mompox, El Banco y Magangué. Las rutas inician en Cartagena o Barranquilla, según el itinerario, y combinan experiencias culturales, históricas y naturales en comunidades a orillas del río.

Casa Schlegel Donado asumió el reto de ambientar el crucero con elementos que reflejaran la identidad del país. El trabajo se realizó en conjunto con el arquitecto paisa Camilo Restrepo, quien estuvo a cargo del diseño general del barco. La firma barranquillera aportó el toque caribe al interiorismo de habitaciones y pasillos, integrando materiales naturales y técnicas artesanales del Caribe colombiano: puertas de closets en ratán tejido a mano, espaldar de camas en lino, tendidos de cama en cuero tejido y decoraciones con fibras provenientes de Atlántico, Bolívar y Magdalena. Además, el mobiliario fue fabricado completamente en Barranquilla, integrando el trabajo de artesanos locales en piezas únicas que dan al barco una estética cálida, auténtica y profundamente colombiana.

Tras el éxito del AmaMagdalena, Casa Schlegel Donado fue nuevamente seleccionada para diseñar los interiores del AmaMelodía, el segundo crucero de lujo de AmaWaterways en Colombia. Esta embarcación, prevista para entrar en operación en 2025, tendrá una ruta complementaria a la del primer barco y también zarpará desde Cartagena. El nuevo proyecto representa una nueva oportunidad para seguir integrando diseño, turismo y desarrollo regional bajo un sello colombiano.

Un proceso hecho a mano, desde cero

El acercamiento con AmaWaterways se dio por iniciativa de Marianna Schlegel, directora de Producción y Diseño de la empresa Casa Schlegel Donado, quien presentó su portafolio a la compañía de cruceros fluviales estadounidense con el acompañamiento de ProColombia.

El diseño propuesto por Casa Schlegel Donado no solo respondió a criterios estéticos, sino también a los desafíos técnicos de una embarcación fluvial. La ambientación debía resistir condiciones de alta humedad y adaptarse a superficies metálicas, espacios reducidos y normas internacionales de seguridad marítima.

Para ello, el equipo desarrolló una habitación piloto en su sede de Barranquilla, donde probó materiales, montajes y acabados. La instalación final se llevó a cabo en un astillero en Cartagena, y por primera vez en su historia, la empresa produjo en serie más de 60 nocheros, 30 closets y múltiples elementos funcionales adaptados al entorno náutico.

Impacto en cadena

El proyecto permitió a la empresa ampliar su equipo de trabajo y activar su red de proveedores. “Yo estaba acostumbrada a hacer un mueble a la vez, no 60. Tuvimos que contratar más gente, comprar materiales en cantidad y capacitarnos sobre la marcha. Además de nuestro equipo, se benefició mucha gente: transportadores, técnicos, carpinteros, artesanos”, relata Marianna.

A nivel regional, las comunidades donde hace escala el AmaMagdalena han comenzado a prepararse para recibir turistas. “Durante el recorrido de prueba como madrina del barco, vi cómo la gente decoró las fachadas, saludaba desde la orilla, aprendía inglés y se organizaba para vender artesanías. Este barco está moviendo mucho más que turistas”, dice.

“Lo que está ocurriendo alrededor del AmaMagdalena es muy valioso: las regiones del río están recibiendo nuevas oportunidades, no solo en turismo, sino en empleo, formación y visibilidad. Desde ProColombia creemos firmemente en estos proyectos que conectan el talento colombiano con el desarrollo regional”, comentó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Una madrina con causa

Por su compromiso con el proyecto, Marianna fue elegida madrina del AmaMagdalena, una figura tradicional en el mundo marítimo. “Empecé haciendo los muebles y terminé barriendo el barco, traduciendo a los técnicos y opinando en la comida. Lo viví completo. Ser madrina no fue simbólico: fue un compromiso real”, cuenta, y agrega: “ese barco es mi ahijada, y yo lo siento así de verdad. No solo lo diseñé: lo viví, lo caminé, lo cuidé. Y ahora me toca protegerlo y velar por él como madrina. Es un compromiso que me acompañará por siempre”.

Exportar desde la tradición

Además de su participación en el sector turístico, la empresa continúa fortaleciendo su línea de exportación de mobiliario infantil, que incluye cunas, mecedores, lencería y cojines hechos a mano. Estos productos llegan principalmente a clientes en la Florida y Panamá, y han sido bien recibidos por diseñadores de interiores en Estados Unidos. Aunque participar en ferias internacionales ha representado un desafío, Casa Schlegel Donado mantiene una visión firme: llevar el diseño colombiano a mercados globales a través de lo artesanal, lo natural y lo hecho con propósito.