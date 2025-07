“No se evidencia un riesgo de desabastecimiento para la mayoría de insulinas”: MinSalud responde

El Ministerio de Salud informó a través de un comunicado que tras realizar un análisis técnico “no se evidencia un riesgo de desabastecimiento para la mayoría de las insulinas ni de otros hipoglicemiantes en el país”, pero sí persiste la escasez de la insulina humana cristalina.

Aseguran que se han evidenciado retos como la alta concentración del mercado en pocos oferentes.

Para el caso de la insulina humana cristalina, actualmente está siendo comercializada por Pisa Farmacéutica, bajo las marcas Insulex R e Insulex N, mientras que laboratorios como Sicmafarma S.A.S.; Novo Nordisk, y Biopharmaceutical S.A.S, que tienen tres titulares de registro sanitario, no están comercializando el producto, ya que sus registros se encuentran en estado de “temporalmente no comercializado”.

De estos, solo Novo Nordisk ha reportado dificultades en su proceso de fabricación, y debido a esta situación, el medicamento se encuentra actualmente clasificado como desabastecido, y en este caso el Ministerio ha enviado un requerimiento a los titulares de registro para solicitar reingreso al mercado del producto y en caso de que no sea posible, se expongan los motivos.

Soluciones a corto plazo

En medio de la mesa de trabajo sobre disponibilidad de insulinas y otros hipoglicemiantes convocada por el Ministerio, Pisa Farmacéutica anunció que adelantará gestiones ante el Invima para importar el medicamento como vital no disponible y aumentar el número de existencias del fármaco en el corto plazo.

Así mismo, se solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud que informe qué actores están enfrentando problemas y dar respuestas efectivas para solucionar el problema.

El llamado del Ministerio y explicación sobre la compra de insulina

“El Ministerio de Salud y Protección Social resalta que desde octubre de 2024 este producto fue incluido en el listado de medicamentos vitales no disponibles. Sin embargo, hasta la fecha no se han recibido solicitudes de autorización a través de este mecanismo. Por tal razón, este ministerio reitera el llamado a los gestores farmacéuticos y operadores logísticos que abastecen los hospitales, para que activen el mecanismo de vital no disponible en caso de requerirlo. Esto con el fin de garantizar el acceso oportuno de los pacientes a tratamientos esenciales”, dice la cartera de gobierno.

Explican que, la insulina, al ser un medicamento financiado con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), no puede ser adquirido directamente por el Ministerio de Salud, ya que implicaría una posible doble destinación de recursos públicos para la misma finalidad.

“Por esta razón, se pone a disposición de los actores del sistema el mecanismo de importación excepcional para su adquisición”, afirman.