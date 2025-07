Ucrania espera que Trump cumpla nuevos envíos de armas

Ucrania espera que se consume cuanto antes el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que desbloqueará los envíos de armamento para que los ucranianos puedan defenderse.

“Cada día de retrasos, los costes se incrementan; para todos nosotros”, dijo en un mensaje publicado en X la ministra de Economía, Yulia Sviridenko, que es la dirigente ucraniana que más contacto ha tenido con la administración de Trump.

Sviridenko también pidió en su mensaje que los aliados de la OTAN de Ucrania ayuden a Kiev a construir con ellos sistemas integrados de defensa aérea y de producción de armamento.

Después de que la administración de Trump anunciara por primera vez que está dispuesta a enviar armamento defensivo a Ucrania, Rusia ha atacado territorio enemigo con un total de 54 drones y 4 misiles, de los que 34 fueron neutralizados.

Las defensas ucranianas no pudieron interceptar los misiles ni evitar que los drones no neutralizados impactaran de forma directa en cinco localizaciones distintas no especificadas, con el resultado total de nueve personas muertas.

Ucrania ha visto caer en los últimos meses el porcentaje de interceptaciones de sus defensas aéreas, debido en parte de una escasez de misiles y sistemas de defensa antiaérea motivada, entre otros factores, por la decisión de Trump de no enviar nuevos paquetes de armamento a Kiev.

Los ucranianos esperan que la reanudación de la ayuda anunciada la víspera por Trump se traduzca cuanto antes en la llegada a Ucrania de nuevas armas defensivas de EEUU.

Kiev necesita sobre todo de los estadounidenses sistemas antimisiles Patriot y munición para estos sistemas que han demostrado ser en esta guerra la única tecnología capaz de derribar los mejores misiles rusos.