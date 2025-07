Me ha tocado dormir en la vía; alcalde de Vélez critica el mal estado de la vía Bucaramanga- Barbosa

Bucaramanga

La vía que comunica Bucaramanga con Barbosa, sigue siendo blanco de críticas por los transportadores, comunidad y alcaldes de los municipios cercanos, ya que hasta les ha tocado dormir en la vía, por los deslizamientos, trancones y pérdidas de banca que se presentan en este corredor vial.

Orlando Ariza, alcalde de Vélez, expresa, lo que ha vivido en esta vía: " Yo he tenido que dormir en carretera hasta 12 horas. Me he echado desde Bucaramanga a Barbosa. Esto, obviamente afecta a la economía y el turismo de esta región tan importante. Pero, preciso cuando ingresamos a Santander es cuando la vía de verdad se pone en pésimas condiciones.

Pareciera que no tuviéramos dirigente, pareciera que estuviéramos abandonados. Y al parecer el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Transporte, no ha cumplido con los compromisos que ha hecho con Santander.

Además, menciona que es tanto el trauma que han pensando hacer una vaca, una recolección de dinero con el propósito de arreglar la vía, que es uno de los corredores viales más importantes del departamento.

Por otra parte, en los últimos días el Invías, El Instituto Nacional de Vías, anunció que ya se estaba interviniendo un tramo de esta vía en el sector de San José de Pare. Se llevan a cabo, obras de contención que conducen el agua hacia un box culvert, evitando el paso del torrente por la vía y así mitigando el aumento de grietas y deslizamientos.

Además, se están realizando estudios geológicos, geotécnicos, hidráulicos y estructurales necesarios, para la ejecución de las obras de control del movimiento en masa y en otros sectores se están realizando trabajos de fresado e instalación de mezcla asfáltica.