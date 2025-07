Gran Cruzada de Milagros “DEM” en la Plaza de Todos

A través de un emotivo video grabado desde la icónica Plaza de Todos, el Apóstol Esteban Acosta extendió una invitación abierta a toda la ciudadanía para asistir el próximo 6 de agosto al “DEM – Día Especial de Milagros”, una jornada de fe, esperanza y sanación espiritual.

“Hola, estoy aquí en la Plaza de Todos, el lugar que Dios ha escogido para sanar, liberar y transformar vidas”, expresó el apóstol Acosta con profunda convicción.

“Dios puso en mi corazón este evento al ver tanta necesidad, tanto dolor y enfermedad. Muchas veces los diagnósticos médicos no son favorables, pero yo creo en el Dios todopoderoso, ese que sana, que para Él no hay nada imposible. Él no solo sana, también restaura y dignifica la vida de quienes creen en sus promesas”. Expresó Acosta.

El apóstol agregó que el DEM será una gran oportunidad para que muchas personas reciban la respuesta a sus oraciones: “Creo firmemente que este evento será un canal de bendición, donde Dios entregará al pueblo aquello que tanto han esperado: un milagro”.

El evento se realizará en la Plaza de Todos de Cartagena, cuyas puertas estarán abiertas desde las 4:00 de la tarde, permitiendo el ingreso anticipado de los asistentes. Se espera la participación de miles de creyentes y familias que buscan experimentar un encuentro sobrenatural con el poder de Dios.

El “Día Especial de Milagros” es organizado por la Iglesia La Unción, bajo el liderazgo del Apóstol Esteban Acosta, quien desde hace años ha sido reconocido por su compromiso con el avivamiento espiritual en la ciudad y en diferentes partes del país.