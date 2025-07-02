Hable con elPrograma

Gloria Trevi sobre su secreto para seguir vigente: “Se trata de poner corazón y honestidad al arte”

Gloria Trevi hará su único concierto en Madrid, España, durante este 2025.

Concierto de Gloria Trevi en el Movistar Arena de Madrid este 3 de julio, la artista habló

Concierto de Gloria Trevi en el Movistar Arena de Madrid este 3 de julio, la artista habló

Este miércoles 2 de julio, La W conversó con la cantante y actriz mexicana Gloria Trevi a propósito de su próximo concierto en España.

La artista mexicana hizo mención a su exitosa canción ‘Todos me miran’ y resaltó su vigencia en la música y su representación para la comunidad LGBTIQ+.

Trevi se presentará el próximo jueves 3 de julio en el Movistar Arena de Madrid, España.

¿Qué novedad habrá en este concierto?

Este es el único concierto que Gloria Trevi dará en España durante este 2025, en el que tendrá el público de colaborador.

En este evento habrá muchas familias, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, y se hablará de amor, música, libertad, igualdad y baile, señaló la artista mexicana.

¿Cómo hace Gloria Trevi para seguir vigente en la industria musical?

Trevi contó que su secreto para que su música siga sonando es ponerle corazón y honestidad a su arte. “Cuando se hace algo en lo que uno mismo cree, eso se transmite”, aseveró la cantante.

Además, la artista aprovechó el momento para recalcar la gratitud que siente por el apoyo del público, no solo hacia sus canciones clásicas sino también las nuevas.

“Yo no voy con lo que está de moda, sino que escucho lo nuevo y aprendo”, afirmó Trevi.

¿Qué trae el nuevo disco ‘El vuelo’?

La cantante recomendó escuchar en orden su nuevo trabajo musical, el disco titulado ‘El Vuelo’, pues esto permitirá llevar a su audiencia por un viaje de sentimiento y emociones.

En este disco encontrará diversidad de canciones, desde las que hablan de desamor hasta las que ayudan a levantar una ruptura.

Alexandra Lozano

Alexandra Lozano

Periodista y comunicadora social de la universidad Minuto de Dios con experiencia en creación de contenido...

