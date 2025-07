Estudiantes del colegio Cristóbal Colón llevan más de 3 meses sin recibir alimentos calientes

Bogotá D.C

Desde mediados del mes de marzo de 2025, los estudiantes de la Institución Educativa Distrital (IED) Cristóbal Colón no han recibido comida caliente, que hace parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y que tiene como propósito garantizar el bienestar y la permanencia de los alumnos.

Esta situación que viven los menores es debido a fallas estructurales en el techo del comedor escolar y que ha al mes de julio de 2025, todavía no se ha resuelto.

“Hoy persisten las filtraciones de agua en los techos, lo que mantiene el comedor escolar cerrado. Inicialmente un domo fue instalado para mitigar las filtraciones pero no ha resuelto el problema de fondo”, indicó el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra , quien ha estado ejerciendo control político de esta problemática escolar.

Incumplimientos en la reparación del comedor

De acuerdo con la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, el pasado de 19 de mayo se realizó una visita técnica con la Contraloría distrital al colegio, ubicado en el sector de la Mariposa, en el norte de la ciudad.

En esa visita, los funcionarios de la secretaría y el ente de control concluyeron que se debía remplazar el manto asfáltico de la cubierta y se comprometieron a hacerlo para el 5 junio.

“El cambio de manto está programado para el 5 de junio, sujeto a condiciones climáticas favorables, pues las lluvias han provocado nuevas filtraciones y retrasos en los trabajos de cubierta”, aseguró Segovia en su cuenta de X.

Añadió que la obra se encuentra en un 95% de avance y que sería entregada el 9 de junio. Mientras tanto desde la Secretaría se ha garantizado la entrega de refrigerios a los estudiantes.

Sin embargo, el colegio sigue sin entregar raciones calientes.

“Ahora la solución que plantean es quitar el techo, volverlo a colocar, y eso tiene que pasar un proceso licitatorio, contratación y demás”, indicó Edward Poveda miembro de la mesa estamental de padres de familia.

Tomar las vías de hecho

La sede B y C del colegio sí están recibiendo desayunos y almuerzos calientes, según los padres, de otras instituciones educativas se transporta hasta esas sedes. Pero, en la sede A no ocurre lo mismo.

“Ya están cansados los estudiantes de los refrigerios porque les dan un sándwich y un jugo con bastante contenido de azúcar y es jornada única”, indicó un padre.