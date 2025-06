Petro responde a presunto golpe de Estado orquestado por Leyva: “lo nombré sin cálculo político”

El presidente Gustavo Petro ya se pronunció sobre el plan con el que presuntamente el excanciller Álvaro Leyva buscaría darle un golpe de Estado.

El mandatario aseguró que nombró a Leyva como canciller “porque pensé sin ningún cálculo político que se lo merecía al final de su vida”.

“Pensé engañado, que tenía una genuina vocación de paz. Navarro a nombre del M19 lo hizo constituyente en 1990. Allí hicimos una lista cerrada que resultó mayoritaria por voluntad libre del electorado, después de dejar las armas. Hacía unos meses atrás éramos caminantes armados en las montañas, y habían asesinado, cuando dejamos las armas, al comandante del movimiento: Carlos Pizarro”, agregó.

También indicó que “estoy convencido de que el proceso de licitación de los pasaportes en la cancillería, estaba impregnado de corrupción desde sus inicios” e indicó que Leyva “lo dejó avanzar demasiado, contrario a mi indicación, y cuando lo suspendió, cometió irregularidades que le costaron su vida pública”.

“Estoy convencido que el proceso de licitación de los pasaportes en la cancillería, estaba impregnado de corrupción desde sus inicios. En consejo de ministros le dí la orden de no continuarlo porque el pliego de condiciones ya determinaba al ganador. Lo dejó avanzar demasiado, contrario a mi indicación, y cuando lo suspendió, cometió irregularidades que le costaron su vida pública. La prensa habla de la presencia de su hijo en un hotel en el exterior, hablando de este tema. Me disgustaba que en mis giras a eventos oficiales internacionales, siempre llegara su hijo a las comidas que hacía mi delegación. Eso no lo contó en sus cartas”, señala el presidente en su trino.

Petro se refirió además a un viaje a Chile en el cual “con ayuda del presidente Boric, me escapé y pude ir a Isla Negra, a casa de Pablo Neruda, cerca a Valparaíso”.

“Me encantó Valparaíso donde los jóvenes en las librerías me saludaban y me encantó volver a comprar libros de Neruda y visitar su casa. El poeta del mar y del canto general de los oprimidos. Trato de escapar, es cierto a ver los lugares de los libros que leí” añade.

Agregó que en ese viaje lloró en medio de un discurso y “por eso (Leyva) habla de comportamientos extraños, asuntos de mi adicción por la libertad”.