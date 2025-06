Quitaron cicloinfraestructura de una calle de Bucaramanga, ¿qué paso?

Bucaramanga

Hace más de un mes la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas) hizo un arreglo de redes sobre la carrera 35 con calle 43 y 44 en el sector de Cabecera a una cuadra del parque San Pío.

Para ello tuvieron que remover la capa de asfalto. Esta semana después de los arreglos los biciusuarios se encontraron con la sorpresa que los dejaron sin la cicloinfraestructura que había en esta cuadra.

Diego Moreno, director de la Corporación Ciclaramanga, denunció que ahora quedó interrumpido el circuito en este punto de Bucaramanga.

“La Empas hizo unos trabajos en la zona y esa cuadra la cerraron. Hubo remoción de la capa asfáltica. Hace como 10 días volvieron a habilitar la vía. La Empas puso el asfalto, pero olvidó demarcar La ciclorruta que estaba ahí. Es solo una cuadra. Pero pone en riesgo la vida de los ciclistas. No hay ningún tipo de señalización. Los conductores de automotores o motocicletas piensan que no hay ciclorruta, y no nos dejan el espacio que nos permite circular con seguridad en ese tramo”, comentó en Caracol Radio Moreno.

Esta intersección conecta la parte norte con el sur de la ciudad. Es la única vía que tienen habilitada los ciclistas que vienen desde la calle 32 y va hasta calle 52, con carrera 35 y 35A.

Que en total comprende entre 3 y 5 kilómetros de los casi 20 kilómetros de cicloinfraestructura que hay en toda la ciudad. Pero ahora quedó interrumpido una cuadra de esta conexión, con la remoción de la señalización.

Los biciusarios le piden tanto al Empas como a la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga la restitución de este tramo de ciclorruta y colocar los separadores.

“Son espacios que siguen vigentes. Ningún juez ha ordenado su remoción. No queremos que pase como lo que sucedió en la calle 55, donde ciudadanos hicieron una remoción ilícita en un tramo que une dos bicicorredores entre carrera 21 y la Calle de los Estudiantes. No queremos que esa infraestructura vaya desapareciendo, quiten los tramos y eso quede así”, agregó.

El director de Ciclaramanga mencionó que al remover este espacio seguro para los ciclistas, vuelve el parqueo irregular de vehículos en espacio público.

“Un ciclista denunció que él se quedó ahí en la vía sobre la carrera 35 con calle 44 y prácticamente le echaron la moto encima. Notamos incluso que las personas están parqueando los vehículos ahí. Lo que antes era ciclorruta, después de su remoción, se convierte en un parqueadero público y gratuito de carros”.

Moreno indicó que además el deterioro que se presenta en otros tramos de cicloinfraestructura, que no es atendido por las autoridades, está desapareciendo esta conexión en Cabecera.

“En la carrera 35A con calle 51 y 52 el mal parqueo de carros y vehículos de carga que llegan ahí están deteriorando los separadores y la señalización. Esta invasión está desapareciendo otra ciclorruta”, advirtió.