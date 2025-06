Donald Trump asegura que EE.UU. trabaja en un posible acuerdo con Irán

Desde la Haya en Países Bajos, durante su intervención en la Cumbre de la OTAN, Trump aseguró que las inwstalaciones nuclears iraníes quedaron totalmente destruidas por los bombardeos de Washington y que el programa nuclear de Teherán retrocedio decadas.

“Vamos a hablar con Irán la próxima semana, quizás firmemos un acuerdo, no lo sé, no creo que sea necesario...Nosotros pedimos que no haya más armas nucleares y no las hay, nosotros destruimos sus instalaciones, está hecho”, dijo Trump.

Esta declaración se conoce horas después de que un informe clasificado de la Agencia de Inteligencia estadounidense revelara que los ataques del fin de semana no destruyeron los componentes centrales del programa nuclear iraní y probablemente lo retrasaron solo algunos meses. El reporte también indica que algunas centrifugadoras iraníes utilizadas para enriquecer uranio que podría emplearse en un arma nuclear permanecen intactas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también pusieron en duda la fiabilidad de la evaluación de la DIA.

“Cuando se analiza el informe, por cierto, era un informe de alto secreto, era preliminar, de baja fiabilidad”, declaró Hegseth. “Hay una motivación política”.

Añadió que el FBI estaba investigando una posible filtración. Rubio sugirió que los responsables de compartir el informe lo habían malinterpretado, afirmando: “Así juegan”.

El secretario Marco Rubio aseguró que no solo la operación fue exitosa sino que puso fin al conflicto en Medio Oriente.

“El presidente dio la orden para que se atacaran tres instalaciones nucleares, dijo queremos que entremos, las destruyamos y salgamos sin ninguna víctima ni ningún escalamiento, y la misión fue cumplidad. Esto se ejecutó el sábado en la noche, y para el lunes ya teníamos un cese al fuego. 48 horas después. No solo este movimiento tuvo impacto, sino que yo creo que ayudó a terminar el conflicto en Medio Oriente, y creo que el presente merece crédito”. dijo Rubio.

Las declaraciones oficiales de la administración Trump fueron corroboradas por Israel e Irán. En un comunicado, Tel Aviv aseguró que los ataques de Estados Unidos a la base de Fordow destruyeron infraestructura crítica y dejó “inoperable” la instalación de enriquecimiento de uranio. Al mismo tiempo, Teherán afirmó que sus instalaciones fueron gravemente dañadas durante la llamada guerra de los 12 días tanto por los bombarderos de Estados Unidos como los de Israel.