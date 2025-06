Villa de Leyva inaugura el primer museo experimental de biodiversidad en Colombia

En el marco de su aniversario número 30, el Instituto Humboldt inaugura ‘Bioverso’, un museo experimental que busca transformar la forma en que la ciudadanía se relaciona con la naturaleza.

El museo esta ubicado en el Claustro de San Agustín, con el fin de que los visitantes puedan explorar la riqueza natural y cultural del país mediante experiencias inmersivas que integran ciencia, conocimiento local y arte.

Caracol Radio habló con Hernando García, director del Instituto Humboldt, asegura que este museo tendrá diferentes sistemas de conocimiento con el fin de entender a Colombia de nuevas formas.

“Aquí, la biodiversidad no solo se observa, se siente, se escucha, se recorre y se transforma en preguntas, asombro y acción”, dijo.

¿Qué experiencias ofrecerá el museo a sus visitantes?

Según el director, entre las muestras se destaca la sala ‘Biofilia’, realizada en alianza con el Parque Explora, otra experiencia es la ‘Huella de Bosque’, del artista Germán Gómez, también contarán con la sala´Memorias del Suelo’, apoyada por el Ministerio de Ambiente y finalmente exhibirán una exposición conmemorativa por los 30 años del Instituto.

“El museo contará con muestras de colecciones biológicas del Instituto y el Banco de Imágenes Ambientales y una agenda variada que incluirá recorridos, talleres, conversatorios, clubes de ciencias y otras actividades educativas y culturales, resaltando la extraordinaria biodiversidad de Colombia”, dijo García.

Horarios y acceso

‘Bioverso’ ofrecerá entrada gratuita por tiempo limitado y operará de jueves a sábado, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.; domingos y lunes festivos, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Los recorridos programados se realizarán de miércoles a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.