Mayor celeridad y no tanta pasividad para dar con autores de atentados en Cali, solicitó congresista

Resultados claros y que se den con los responsables de los atentados terroristas de la semana pasada en Cali y los cometidos hace varios meses en la Capital del Valle, solicitó Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el departamento a las autoridades.

El Congresista solicitó a la Policía Metropolitana de Cali, a la Fiscalía General de la Nación una mayor celeridad y no tanta pasividad para dar con los autores de los atentados.

“Solicitamos a la Policía Metropolitana de Cali, a la Fiscalía General de la Nación y que se presenten resultados claros y se nos den los responsables de los atentados terroristas que han golpeado a nuestra ciudad en los últimos meses. Cali no puede seguir siendo escenario del abandono institucional ni del silencio oficial frente a la violencia sistemática”, dijo Alejandro Ocampo.

El Representante a la Cámara por el Pacto Histórico Valle del Cauca, agregó que Cali vive días oscuros marcados por el miedo, la violencia y la incertidumbre.

“La ciudadanía clama por justicia y protección, y como su representante en el Congreso, levanto mi voz para exigir acciones contundentes e inmediatas”, sostuvo el político vallecaucano.

Ocampo dijo que los hechos registrados en Cali en los úlrtimos meses, no solo siembran el terror, sino que además atentan contra la tranquilidad y la economía de miles de familias caleñas. Frente a esto, el silencio institucional es inaceptable.

“Exigimos que se hagan públicos los videos, fotografías y toda evidencia que identifique a las personas que instalaron los explosivos. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son los responsables y cuál es su propósito. Solicitamos que se ofrezcan recompensas sustanciales para obtener información que permita su pronta captura y judicialización. No hay excusas para la inacción ni tiempo que perder”, recalcó el congresista Alejandro Ocampo.

Puntualizó que: “La seguridad de Santiago de Cali no es un favor, es un derecho. Los caleños no estamos solos y no vamos a callar”.

En un recorrido por la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle, la gobernadora Dilian Francisca Toro, visitó a dos de los pacientes más críticos en salud que fueron víctimas de los atentados terroristas, registrados la semana pasada en Cali.