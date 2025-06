La épica aventura “Cómo entrenar a tu Dragón” llega al live-action

Las salas de cine en Colombia reciben la épica historia de dragones y vikingos en “Cómo entrenar a Tu Dragón” (How to Train Your Dragon), cuenta con la dirección de Dean DeBlois. El live-action es basado en el libro de la autora británica Cressida Cowell, en este universo los adolescentes y adultos vikingos combaten dragones en una comunidad llamada Berk. Con una gran fotografía, gran diseño de los dragones y llamativos viajes por los cielos con los protagonistas, la cinta lo tiene todo para ser uno de los grandes estrenos de la temporada.

“Cómo entrenar a tu Dragón” se rodó en Belfast, Irlanda del Norte y sigue la historia de Hiccup Horrendous Haddock III, que es considerado demasiado débil para combatir. Un día, se produce un hecho inesperado: el joven entabla una amistad con un tierno dragón denominado Furia Nocturna o más conocido como “Chimuelo”, a quien ayuda a volar. El vínculo entre ambos se volverá inquebrantable y darán el primer paso hacia una convivencia entre humanos y dragones.

Protagonizado por Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, Peter Serafinowicz, Murray McArthur; “Cómo entrenar a tu Dragón”, se convertirá en la cinta favorita de este año, siendo muy fiel al largometraje animado original que fue nominado a los Oscar como Mejor Largometraje de Animación y se encuentra en salas de cine desde el 12 de junio.