Cristina Pardo sobre decreto de consulta popular: “Es exótico, usurpa funciones de la rama judicial”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es un decreto muy exótico, usurpa las funciones de la rama judicial”: exmagistrada Cristina Pardo

La exmagistrada de la Corte Constitucional, la abogada Cristina Pardo dio su opinión ante los micrófonos de La W, sobre el polémico decreto que firmo el presidente Gustavo Petro sobre la consulta popular.

Pardo clasificó este decreto como “exótico”, resaltando que esta decisión del jefe de Estado “usurpa las funciones de la rama judicial”.

Más información Exmagistrado Nilson Pinilla califica de “esperpento” el decreto de la consulta popular

“Tiene la sensación de que hay una usurpación de funciones judiciales en este momento de una demanda sobre ese trámite que impulsan el Consejo de Estado. Entonces, pues, yo sí creo que es un decreto que no se me hace claro jurídicamente”, aseguró la exmagistrada.

Por otro lado, la jurista fue enfática al señalar que el Gobierno no podía invocar la excepción de inconstitucionalidad para desconocer el concepto negativo emitido por el Senado. Según explicó, esta figura jurídica está prevista exclusivamente para normas jurídicas como leyes o actos administrativos con contenido normativo, como los decretos.

"El concepto del Senado no es una norma jurídica, es simplemente eso: un concepto. Por tanto, en mi opinión, no cabe la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad en este caso", señaló.

Por último, dijo que sería conveniente modificar el esquema actual para permitir que la Corte Constitucional pueda ejercer un control previo en este tipo de eventos. “Como sucede con el referendo, me parecería acertado que la Corte pudiera retomar ese control previo y no solo posterior”, explicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:01 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche W Radio en vivo: