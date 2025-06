En reunión con el FBI, alcalde Federico Gutiérrez expondrá atentado contra precandidato Miguel Uribe

Medellín

En su visita a Estados Unidos, con motivo de lograr un esfuerzo articulado para luchar contra la explotación sexual de menores en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez expondrá en una reunión de alto nivel con el FBI el atentado contra el precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay.

El mandatario reiteró a través de sus redes sociales su rechazo ante el hecho de violencia, responsabilizando a los discursos de odio y aumento de la violencia en el país.

“El atentado contra Miguel Uribe es un atentado contra toda Colombia. Me duele como amigo de Miguel, me preocupa como colombiano. En pocos minutos sostendré una reunión de alto nivel con el FBI en la ciudad de Miami. Ese crimen y todos los crímenes y delitos a nivel internacional, se tienen que combatir. Necesitamos grandes aliados para que Colombia no se pierda”, expresó el alcalde.

Gutiérrez expuso además en su publicación que condena el hecho violento como evidencia de las faltas de garantías de seguridad para la participación política por parte del Gobierno Nacional en medio de la paz total.

“Miguel Uribe se debate en estos momentos entre la vida y la muerte. El gobierno no lo protegió. Le han entregado el país a las peores estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Se apoyaron en ellos para ganar la Presidencia y se inventaron la mal llamada “Paz Total” para beneficiarlos. Se quieren quedar en el poder. Colombia está en grave riesgo", indica la publicación del mandatario de la capital antioqueña en su cuenta de X.

Con esta voz de rechazo, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez solicitó apoyo internacional frente a la situación de violencia que enfrenta el país y pidió por la pronta recuperación del senador del partido del Centro Democrático.