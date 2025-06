“Estamos en una carrera contrarreloj, pero con toda la motivación”: alcaldesa de Duitama

Duitama

La alcaldesa de Duitama, Rocío Bernal Mejía, entregó un balance de sus primeros 30 días al frente del gobierno municipal. Destacó avances en materia de infraestructura, seguridad, articulación institucional y atención a temas sociales, al tiempo que reconoció que las exigencias del cargo superan cualquier expectativa previa.

“Estamos en una carrera contrarreloj, pero con toda la motivación. Estos primeros días han sido intensos. Cada media hora aparece una prioridad diferente, desde temas comunitarios hasta asuntos jurídicos heredados de hace más de dos décadas”, expresó la mandataria, refiriéndose a las múltiples responsabilidades que ha debido asumir desde su posesión el pasado mes de mayo.

Uno de los retos más complejos, según explicó, ha sido el empalme administrativo y la respuesta a procesos históricos: “Tuve una reunión sobre acciones populares y resulta que hay cosas desde el año 96. Yo tenía cinco o seis años, y ahora tengo que responder por eso”.

Obras concertadas y presencia en los barrios

Bernal Mejía subrayó la importancia de las obras concertadas con la comunidad. Mencionó, por ejemplo, la inauguración de una placa huella en el sector de San Antonio Norte, y la entrega de más de 6 o 7 metros lineales de vía en San Antonio Ortiz. “Vamos avanzando barrio a barrio, comunidad por comunidad. No se trata solo de grandes obras, sino de resolver lo que la ciudadanía ha esperado durante años”, afirmó.

Alianzas con la Gobernación de Boyacá

Bernal destacó el respaldo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, con quien sostuvo un consejo de gobierno bilateral la semana anterior. “Hay avances importantes para el complejo bicentenario. El teatro será una de las obras más grandes de la región, con recursos de la Gobernación. También estamos trabajando en espacios verdes y zonas comerciales para transformar el entorno”, explicó.

Además, anunció la inversión de 7.000 millones de pesos para el mejoramiento de vías urbanas, así como gestiones ante el Ministerio del Interior para fortalecer el parque automotor de la Policía y ampliar el sistema de cámaras de vigilancia. “Estamos articulando con más de 18 secretarías. No hay descanso, pero se siente el respaldo institucional”, dijo.

“El sentido de levantarme cada día es avanzar por Duitama”

A nivel personal, la mandataria aseguró que su paso por la alcaldía ha sido una transformación profunda. “La campaña fue durísima. Por eso digo que la alcaldía no ha sido fácil, pero sí llevadera. Hoy me levanto con una motivación real: trabajar por la gente. Cada día es una nueva oportunidad para pavimentar, para avanzar, para resolver. Este rol le ha dado sentido a mi vida”, expresó con emoción.

También pidió paciencia a la ciudadanía: “El hecho de que no estemos publicando todo en redes no significa que no estemos haciendo nada. Estamos trabajando a tope. Entiendo la ansiedad por los resultados inmediatos, pero en la administración pública todo lleva tiempo. Lo importante es que no nos hemos detenido ni un solo día”.