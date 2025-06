Del mundo de John Wick llega “Bailarina”, acción en cada fotograma

Ana de Armas es Eve in Ballerina. Photo Credit: Larry D. Horricks y Cine Colombia / Larry D. Horricks/Lionsgate

El 5 de junio llega a salas de cine una de las cintas de acción más esperadas del año, “Bailarina” (Ballerina), dirigida por Len Wiseman, la cinta respira acción desde el minuto uno, protagonizada por Ana de Armas y Keanu Reeves, vemos el desarrollo de Eve Macarro, una bailarina convertida en asesina entrenada por los Ruska Roma, quien descubre secretos del pasado de su familia.

“Bailarina” (Ballerina) da un giro a los elementos distintivos de la franquicia de acción, incluyendo persecuciones de alto nivel, nuevos escenarios, impactantes localizaciones internacionales, bien logradas coreografías de lucha y un arsenal completo que tiene hasta lanzallamas. Aquí Eve es una voz nueva y poderosa en esta cinta, se encuentra en un mundo dominado por asesinos despiadados, pero está altamente entrenada y busca venganza a su manera, cambiando finalmente las condiciones de su emocionante aventura.

La película reúne rostros familiares y personajes nuevos, regresan; La Directora interpretada por Anjelica Huston, líder del temible campo de entrenamiento y escuela de ballet, los Ruska Roma; Winston encarnado por Ian McShane y Charon por Lance Reddick como el director y el conserje del hotel para asesinos, The Continental New York. Al mismo tiempo, conocemos a otros integrantes como Daniel Pine (Norman Reedus), con quien Eve tiene un encuentro decisivo en The Continental Prague; y El Canciller (Gabriel Byrne), el líder dominante de un ejército de asesinos con aires de secta.

La historia de Eve se ambienta en el mundo de John Wick, el cineasta Wiseman se propuso crear un personaje singular, con una perspectiva diferente a la de Wick y aceptó el reto de dar vida a un nuevo personaje en un universo familiar, John quiere salir, pero Eve anhela entrar; quiere ser una asesina. “Bailarina” se presenta en salas de cine desde el 5 de junio, distribuida por Cine Colombia.