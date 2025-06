Sorpresa en Roland Garros: la 361 del mundo eliminó a aspirante al título y se metió en semifinales

La francesa Lois Boisson, número 361 del mundo, prosigue su gesta en París al convertirse en la semifinalista de ránking más bajo en 40 años, tras derrotar a la rusa Mirra Andreeva (6) por 7-6 (6) y 6-3.

Entre lágrimas, las primeras que deja ver en el torneo, la francesa se dejó caer al suelo nada más marcar la bola de partido. “Estoy viviendo algo indescriptible. Con todos los momentos difíciles que viví el año pasado, tuve a mi equipo apoyándome y gracias a eso podemos estar ahora aquí”, dijo la jugadora, que el año pasado tuvo que ausentarse de Roland Garros por una lesión.

“Estaba tan tensa que no le golpeaba bien. He luchado mucho, el primer set ha sido muy intenso, en el segundo he empezado muy mal, pero he podido recuperarme”, agregó.

La francesa, que afrontó el duelo después de derrotar a la número 3 del mundo, la estadounidense Jessica Pegula, no se vio impresionada por la talla de su gesta.

Dotada de un poderoso golpe de derecha y de una fuerte personalidad que le hace afrontar con sencillez los momentos que está viviendo, a sus 22 años en su primera participación en un Grand Slam, Boisson se benefició del apoyo del público, que acabó por desquiciar a la rival.

Pero eso no merma la grandeza de su hazaña. La francesa, nacida en Dijon, no había participado en un torneo importante hasta este año porque las lesiones habían retrasado su progresión.

Su determinación es total y es ya la primera francesa en alcanzar las semifinales en París desde Marion Bartoli en 2011 y la más joven en hacerlo en un Grand Slam desde Amélie Mauresmo en Wimbledon 1999.

Se convierte en la tercera jugadora en alcanzar las semifinales de un Gran Slam en su primera participación, tras Monica Seles y Jenifer Captriati, ambas en Roland Garros de 1989.

La francesa se sobrepuso al empuje de una de las más prometedoras tenistas del momento, Andreeva, entrenada por la española Conchita Martínez, que buscaba repetir semifinales en París a sus 18 años, algo que nadie había conseguido ten joven desde Martina Hingis en 1989.

La francesa se medirá por un puesto en la final de París contra la estadounidense Coco Gauff, que derrotó a su compatriota Madison Keys por 6-7 (6), 6-4 y 6-1 para acceder a sus terceras semifinales en el torneo, en las que buscará su segunda final.