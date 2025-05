EPM mantiene suspendido su canal de pago digital por razones de seguridad

Medellín, Antioquia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que mantiene suspendido temporalmente su canal de pago digital, como medida preventiva ante riesgos de ciberseguridad que podrían comprometer la experiencia de sus usuarios y la integridad de sus sistemas.

La entidad explicó que la decisión se tomó para evitar posibles accesos no autorizados y proteger los datos personales y financieros de quienes utilizan los servicios virtuales. Aunque no se han reportado incidentes concretos, EPM señaló que ha identificado intentos de suplantación digital por parte de actores maliciosos que buscan hacerse pasar por entidades legítimas para engañar a los usuarios.

Mientras se avanza en el fortalecimiento de los protocolos de seguridad, EPM recomienda a sus clientes usar canales presenciales o alternos para realizar sus pagos y trámites. En el boletín también se reiteran buenas prácticas de ciberseguridad, como no compartir contraseñas, verificar los enlaces antes de hacer clic y no entregar información sensible en sitios no oficiales.

La empresa asegura que trabaja con su equipo técnico para restablecer el servicio digital de forma segura y ofrecer una experiencia confiable a los usuarios. Entretanto, recuerda que los pagos también pueden realizarse en puntos autorizados o mediante plataformas aliadas como www.mispagosaldia.com.