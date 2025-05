“Desde 2009 han preguntado por nexos de los Uribe con las AUC”: testimonio de El Tuso Sierra en el juicio

Este martes 27 de mayo en el juicio al expresidente Álvaro Uribe, acusado por presunta manipulación de testigos, se escuchó el testimonio del exjefe paramilitar, Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra.

Esta es la segunda vez que El Tuso declara en este proceso penal. La primera vez lo hizo como testigo de la Fiscalía y esta vez fue llamado por la defensa del exmandatario.

Durante su relato, confirmó una visita que recibió de Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Rodrigo Lara, mientras estaba recluido en una cárcel de Estados Unidos en 2009.

Luego, afirmó haberse reunido en 2018 con el abogado del expresidente Uribe, en ese entonces, Diego Cadena, a quien le contó sobre dicho encuentro.

Según Sierra, Cadena redactó un documento con lo que él le manifestó: “Yo lo que le dije a él lo plasmó en un documento. Lo que yo le dije fue la visita que tuve en el 2009 estando en prisión”.

Más adelante, El Tuso Sierra recordó que en 2015 el periodista Juan Carlos Giraldo lo visitó en dos ocasiones de parte del exmagistrado José Luis Barceló y “de parte del fiscal de esa época”, Eduardo Montealegre.

“Para el mismo tema: qué conocimiento tenía yo, no de Álvaro Uribe, de los Uribe”, dijo.

“Desde el 2009 han preguntado por los nexos de los Uribe con las Autodefensas. Eso fue lo que inicialmente yo le dije a Juan Manuel y a lo que vino el doctor Cadena, pero cuando yo estoy con él en una reunión y yo le digo: hombre, no solamente fue la visita que yo tuve en la cárcel, en el 2015 vino Juan Carlos Giraldo a lo mismo, de parte del fiscal de esa época, del vicefiscal y del magistrado Barceló“, narró Sierra.

En una de esas visitas, dijo que Giraldo le había hecho unos ofrecimientos.

“Yo estaba escribiendo un libro y me dijo que él tenía una editorial, que lo hiciera con él y que me adelantaba $100 millones. Me ofrecieron que no me sacaban de Justicia y Paz y que me ayudarían con un principio de oportunidad”, declaró bajo juramento ante el juzgado 44 penal de Conocimiento de Bogotá.

Clic aquí para recordar que dijo El Tuso cuando fue testigo de la Fiscalía.