Las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo
Este 21 de mayo, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.
Hoy estamos Al Oído de más de lo mismo. Mismas narrativas incendiarias fue lo que se vio en Barranquilla, en una plaza que, con buses, refrigerios o por naturaleza de una afinidad, estaba a reventar. No se puede desconocer.
Autor : Catalina Suárez
Los camiones con ayuda humanitaria que han accedido a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom esperan aún en el lado gazatí de la frontera a poder acceder a los lugares de distribución de la ayuda, informó a EFE una fuente local del enclave y confirmó otra fuente humanitaria.
Autor : EFE
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que no ha autorizado la suspensión de las obras de emergencia en el canal de La Esperanza, en la región de La Mojana. La entidad ordenó la reanudación inmediata de las actividades, luego de que el contratista encargado notificara la interrupción de las labores debido a reclamaciones de terceros que alegan derechos sobre predios en el área de intervención.
Autor : Camila Sarmiento
El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, lanzó una carta de cinco páginas en contra del presidente Gustavo Petro, en la que lo señaló de querer sustituir la Constitución de 1991 por una “Constitución Petro”. Y agregó que este Gobierno estaría incurriendo en un “autoritarismo sin precedentes”.
Autor : Laura Duarte
A través de los micrófonos de La W, María Claudia Lacouture, exministra de Comercio y presidente de la Camara Colombo Americana (AmCham), respondió a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en las que arremetió contra ella por no apoyar la consulta popular.
Autor : Redacción W Radio Colombia
El Ejército israelí acusó este miércoles, 21 de mayo, a la delegación diplomática que fue atacada este miércoles en la localidad de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, de “desviarse de la ruta aprobada”, por lo que los soldados dispararon tiros de “advertencia” para distanciarlos.
Autor : EFE
Fuerzas israelíes dispararon este miércoles, 21 de mayo, contra una delegación diplomática con representantes de países europeos, americanos y árabes de visita en la localidad de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, denunció el Ministerio de Exteriores palestino y confirmaron a EFE fuentes en el lugar.
Autor : EFE
La W conoció el documento de 45 páginas mediante el cual la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que rechace la demanda que busca anular la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional (2024-2027),
Autor : Rafael Alberto Aristizábal
El principio de legalidad señala que mientras los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba, los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les permita.
Autor : Daniel Coronell
El ministro del Interior, Armando Benedetti, pasó por los micrófonos de La W y se refirió a varios temas que han generado polémica en los últimos días, como es el caso de la huelga indefinida que se propone desde el Gobierno Petro en caso de que no se apruebe la consulta popular.
Autor : Laura Rojas
El papa León XIV aseguró este miércoles, en su primera audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano y antes miles de fieles que lo aclamaban, que en un mundo “en guerra” es un deber “construir la paz”.
Autor : EFE
Germán Gómez, cónsul de Colombia en Buenos Aires, Argentina, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la falta de personal en la entidad.
Autor : Felipe Lara
Sebastián Lelio, director del musical ‘La Ola’, que narra las manifestaciones feministas en Chile 2018, habló con La W desde el Festival de Cannes.
Autor : Felipe Lara
Nuestra pregunta en el día de La W es: ¿Existe remedio para combatir la polarización?
