Las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que no ha autorizado la suspensión de las obras de emergencia en el canal de La Esperanza, en la región de La Mojana. La entidad ordenó la reanudación inmediata de las actividades, luego de que el contratista encargado notificara la interrupción de las labores debido a reclamaciones de terceros que alegan derechos sobre predios en el área de intervención.