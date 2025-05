Zelenski y Vance sostuvieron un encuentro en Roma para discutir el futuro de la guerra

ROME (Italy), 18/05/2025.- A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and US Vice President JD Vance (R) sit for a meeting in Rome, Italy, 18 May 2025. (Papa, Italia, Ucrania, Roma) EFE/EPA/UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES / UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT ( EFE )