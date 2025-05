Horóscopo de HOY,profesor Salomón: Leo y Acuario deben replantear su relación amorosa ¡No se engañe!

Hoy, 14 de mayo, es el día del milagro. Quienes nacieron y se rigen con el número 14 son personas llamadas a ayudar y transformar la vida de los demás, Ustedes mejoran y contribuyen a que otras personas avancen y progresen en su vida. Todas las misiones que la vida les pone, son completas y con gran propósito.

Por otro lado, su cumpleaños coincide con una de las lunas más poderosas del año, lo que le permitirá lograr todo lo que necesita. Como consejo, el profesor le sugiere escribir en una hoja 3 peticiones grandes que tenga para este año, póngala debajo de su almohada y al tercer día quémela. Esto permitirá que sus deseos estén reforzados y tengan mucho poder.

Color del día: Blanco

Blanco Fruta del día: Mango

Mango Santo del día: San Matías el Apóstol

San Matías el Apóstol Número del día: 2056

2056 Recomendación del día: Encienda una vela blanca y pida por la paz, tranquilidad y armonía en su vida

Encienda una vela blanca y pida por la paz, tranquilidad y armonía en su vida Frase de reflexión: “A partir de hoy, salud, dinero y amor están mejor”

Horóscopo de HOY:

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Esta semana tendrá mucho trabajo, y tendrá que trabajar arduamente para culminarlo. Pero no se preocupe, porque la recompensa será tres veces mayor. Sin embargo, no olvide que todo llega a su tiempo, así que no se afane porque hay cosas que usted no puede controlar.

Quienes tengan la intención de emprender, este será el mejor mes para hacerlo, pues todo estará a favor y le generará grandes resultados. Así mismo, un negocio relacionado con la Finca Raíz se va a dar a su favor, no lo desaproveche.

Número de la suerte: 1233

Leo / Del 23 de julio 07 al 22 de agosto

Tiene que revisar todo lo que respecta a su situación sentimental, algo está fallando y esta es la base de la vida, mucho cuidado.

Si desea iniciar un nuevo curso que le aporte conocimiento, este es un buen momento, los astros se alinean para que saque el mayor provecho. Puede que haya estado muy preocupado en los últimos días ante la posibilidad de perder su trabajo, pero tranquilo que eso no va a suceder, y se llegará a pasar, una nueva y mejor oferta le caerá del cielo.

Número de la suerte: 0188

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

¡No desfallezca! Tiene que luchar por esas metas que tanto anhela, eso sí, antes de arrancar tenga claro para dónde va y que es lo que espera de la vida.

En cuanto a la parte económica, muchas propuestas de negocios tocan su puerta, si las acepta, tendrá muy buenos réditos. Con ellas llegan viajes al exterior y con gratas sorpresas, tanto económicas como amorosas.

Número de la suerte: 1313

John M Lund Photography Inc Ampliar

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Used se encuentra en su mejor momento, todo brilla y se le da con éxito, pero no olvide que el precio de la grandeza es la envidia. Por eso debe cuidarse mucho, pues malas energías lo empiezan a acechar. Par esto es importante que no compete a todos sus logros, o por lo menos espere que sean concretos y reales, de lo contrario podrían desarmarse.

De todas maneras, una gran cantidad de dinero le llega este mes, y su relación familiar estará más armoniosa y estable que nunca. Pero recuerde, no se descuide y protéjase, aunque este mes sea su reinado, usted no está exento.

Número de la suerte: 3870

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Nuevos trabajos y proyectos que hace tanto venía buscando, finalmente se presentan a sus pies, y con muy buenas proyecciones. Es importante que en esta ocasión deje que las cosas fluyan, pues usted es impaciente y le molesta que las cosas no se den de manera inmediata, pero no olvide que el tiempo de Dios es perfecto, el suyo no.

Número de la suerte: 8835

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

¡Felicitaciones! Una gran abundancia de dinero para este mes. Es claro que tendrá que pagar algunas deudas, pero aun así le sobrara mucho. Tendrá triunfo y seguridad, en el amor, la salud y el dinero. Disfrútelo mucho. Se lo merece.

Número de la suerte: 3450

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

Es momento de organizar las cosas y poner orden a su vida. Revise muy bien esas cosas que debe cambiar tanto en el trabajo como en la familia, si lo hace solo le esperan bendiciones y tesoros en el camino. Esta también es una buena oportunidad para cambiar de casa, carro y hasta amistades. Es necesario.

Número de la suerte: 9958

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Nunca pierda la fe, usted suele desanimarse y perder el rumbo, pero es importante que siga adelante. Recuerde que la Rueda de la fortuna gira a su favor y la Estrella de la Suerte lo favorece y bendice, usted conquistara todo lo que quiera en la vida.

Número de la suerte: 9579

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

Póngale mucha atención al trabajo, porque llega sorpresas y situaciones nuevas a su vida. Por otro lado, maneje el amor con mucho cuidado, pues usted suele ser bastante intransigente con sus parejas. Intente ser más equitativa, no ponga en riesgo sus lazos amorosos por berrinches y niñadas.

Número de la suerte: 3988

Karen Moskowitz Ampliar

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Tiene que estabilizar todo lo que refiere al amor, ya sea estabilizarlo, activarlo o mejorarlo. Si logra hacer este balance, sus metas y logros se cumplirán de manera grandiosa. Tampoco olvide que debe luchar por sus metas y sus sueños, y que solo usted sabe que es lo que quiere y necesita. Nadie puede decidir por usted.

Por otro lado, llegan proyectos nuevos, pero para que se logren no solo debe quererlos, también debe trabajar y tener fe en ellos. ¡Ánimo!

Número de la suerte: 7624

Escorpio / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Hay que soltar el pasado para poder vivir el presente. Deje el rencor y cierre los ciclos de esas relaciones anteriores. Hágale para adelante y deseche esos rencores y tristezas que no valen la pena.

En cuanto al trabajo, usted tendrá la oportunidad emprender, si la toma tendrá grandes resultados. Es posible que se vaya de viaje, esta aventura le abrirá nuevos panoramas tanto laborales como amorosos que le permitirán alcanzar nuevos logros.

Número de la suerte: 3370

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

Suelte las cargas del pasado, si se ata a ellas se queda estancado. Debe hacerlo rápido, porque este mes se le presentará una gran cantidad de bendiciones, y si las logra tomar va a llegar muy lejos.

También es importante que se cuide, la salud no está del todo bien. Un chequeo médico nunca está de más, asegúrese de tener una buena salud antes de continuar con su vida.

Número de la suerte: 2527