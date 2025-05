Vía Bogotá - Villavicencio tendrá restricciones de movilidad hasta el próximo 20 de mayo

La Concesionaria Vial Andina, que está a cargo de la administración de la vía Bogotá - Villavicencio, anunció medidas de movilidad para los próximos días para el corredor vial. Lo anterior, debido a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico.

De esta forma, a lo largo de este mes habrá paso alterno a un carril en la vía Bogotá - Villavicencio sobre el kilómetro 20 en el sector conocido como Abasticos, Chipaque - Cundinamarca.

De acuerdo a la Concesionaria Vial Andina, esta medida comenzará el próximo martes 13 de mayo e irá hasta el 20 del mismo mes.

Ahora bien, los horarios tendrán una variación. Entre lunes y jueves el paso alterno comenzará a las 7:00 a.m. e irá hasta las 5:00 p.m. y se retomará a las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. Mientras tanto, los días viernes iniciará a las 7:00 a.m. y finalizará a las 2:00 p.m.