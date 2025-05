Precio del café HOY 9 de mayo: La carga se cotiza por encima de los 3′180.0000, según FNC

El cálculo del costo por carga de café, equivalente a 125 kilogramos, se basa en la cotización en el mercado sumada a la prima del café colombiano, un reconocimiento económico adicional por su calidad, y ajustado al tipo de cambio del dólar en la fecha específica.

Recientemente, el valor de la carga ha sobrepasado los 3 millones de pesos colombianos. Es importante señalar que la medida de la carga corresponde al “pergamino seco”, lo que indica que el café ha completado su proceso de beneficio, desde la cosecha hasta el secado final.

¿Ha tenido crecimiento el precio del café en los últimos años?

Para entender la influencia económica que tiene el café en Colombia, entre febrero de 2017 y mayo de 2019 el valor por libra experimentó un descenso, pasando de 1,64 a 1,23 dólares estadounidenses. Esta situación motivó la implementación de una ayuda económica estatal para apoyar a los productores de café y asegurar la cobertura de sus gastos operativos.

Posteriormente, en febrero de 2022, los precios alcanzaron un pico de 3 dólares por libra, para luego retroceder a 1,84 dólares en octubre de 2023, etapa que nuevamente requirió el respaldo de subsidios. Desde entonces, se ha manifestado una inclinación hacia el incremento de los precios.

Precio del café HOY

Hoy, viernes 9 de mayo, se han publicado los nuevos precios del día, esto de acuerdo con la cotización final de la bolsa de Nueva York. De manera que el precio interno de la carga total de 125 kg de pergamino seco FR 94 es de $3,180,000 pesos colombianos, lo cual supone una disminución, teniendo en cuenta que el precio de la última jornada era de $3,185,000 pesos colombianos.

¿Qué determina el precio del café?

Los cambios en los precios, tanto al alza como a la baja, están directamente ligados a las variaciones en el cambio de la oferta. Esto quiere decir que por ejemplo, la reducción en la producción de Vietnam y Brasil influye, ya que esto puede ser causado por las alteraciones climáticas (temperaturas extremas, precipitaciones irregulares y sequías) que pueden afectar sus cultivos.

La recuperación de los niveles de producción previos a estos eventos no es inmediata, debido al ciclo biológico de las plantas de café, que requieren entre seis y once meses para la maduración de sus frutos, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura. Cabe destacar que no es el único factor, pues al inicio de la nota se explicó cuáles son los otros aspectos que influyen.

Precio de referencia pasilla de finca

El valor por punto que se produce en 750 pesos colombianos quedó de la siguiente manera:

Puntos: 60 / precio por arroba : 45.000

/ precio por : 45.000 Puntos: 50/ precio por arroba: 37.500

por arroba: Puntos: 40 /precio por arroba : 30.000

/precio por : 30.000 Puntos: 30/precio por arroba: 22.500

