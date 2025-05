Ley que impide a empresas de internet que le cobren la reconexión: conozca desde cuándo aplica

El proyecto de ley “Reconexión Gratuita Ya” fue radicado en el Congreso de la República en febrero del 2024 y busca que se realice el servicio de reconexión sin cobro a los usuarios de empresas de telefonía, televisión e internet. Este acto legislativo ha avanzado hasta segundo debate el Senado y se le hizo modificaciones a los alcances que tendría en la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el proyecto ya ajustado, su objetivo es que se regulen los pagos a usuarios que fueron cortados servicios de telecomunicaciones. Además, incluye directrices de cobro de este sector empresarias y nuevos mecanismos de cambio para aquellos que quieran tomar el servicio de otro operador.

Esta ley se suma a otras que establecen los derechos de los consumidores de empresas de telecomunicaciones. Por nombrar una, la Ley 1341 de 2009 fija la solución a problemas de conexión entre empresas y usuarios y el Ministerio de Justicia manifiesta que puede denunciar prácticas injustas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez ya se haya quejado con la empresa correspondiente.

Ahora, esta nueva ley de “Reconexión Gratuita Ya” llega para acabar con el precio de reconexión por no haber hecho el pago de servicios de telefonía, televisión o internet. No obstante, esta ley no ha sido sancionada aún, por lo que no tiene fecha de implementación.

¿Será ilegal cobrar por la reconexión de internet una vez aprobado este proyecto?

Parcialmente, pues, aunque se exceptúa el valor de reconexión por falta de pago, “La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), podrá determinar si existen eventos en los que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) puedan aplicar un cobro por reconexión”, tal como enuncia la posible norma.

De llegarse a efectuar este cobro, se verá explícitamente en la factura cuándo empieza el periodo de corte, el valor a pagar discriminado y cómo se calculó ese precio.

¿Es obligatorio pagar la reconexión de servicios actualmente?

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, “el operador te puede cobrar un valor de reconexión, el cual debe corresponder estrictamente a los costos asociados a la operación de reconexión”. Esto aplica exclusivamente para servicios de internet, telefonía y de televisión, ya que, otros servicios como el agua, son esenciales.

El valor de la reconexión a precios de 2025 es, según Enel, de:

$81.000 a $104.000 : para propiedades residenciales.

para propiedades residenciales. $111.000 a $231.000: para propiedades no residenciales

¿Qué dice este proyecto de ley sobre la portabilidad de telefonía?

Además de regular el costo por reconexión, la ley “Reconexión Gratuita Ya” da lineamientos de cómo las empresas de telecomunicaciones deberán actuar cuándo se requiera cambiar de operador. De acuerdo con el artículo 6, no podrán tardarse más de 24 horas a partir de la solicitud y tendrán que brindar una portabilidad sin interrupciones del servicio.

Por otro lado, añade este acto legislativo que, “El operador móvil deberá asegurar que el proceso de portabilidad no implique ningún costo adicional para el usuario y que la calidad del servicio se mantenga durante todo el proceso de cambio de operador”.

En caso de no cumplirse como se encuentra estipulado, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionará con multas por afectación al usuario.