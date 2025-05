Sigue aumentando: Precio del dólar BCV hoy en Venezuela, martes 6 de mayo

La diferencia entre el dólar paralelo y el oficial genera un impacto directo en el bolsillo de los venezolanos. En un país donde el dólar es moneda común para muchas transacciones, la distancia entre estos dos tipos de valor del dólar en Venezuela eleva el costo de la vida.

La mayoría de los comercios, sobre todo los independientes, usan la cotización del dólar paralelo para poner precios, lo que hace que incluso los productos más básicos sean caros para quienes ganan en bolívares.

Con un sueldo mínimo de tan solo 130 bolívares al mes, que apenas supera un dólar según la tasa no oficial, comprar comida o cubrir las necesidades esenciales es una tarea difícil y es la realidad de muchos. Aunque algunos empleados públicos reciben pagos extra, estos bonos no se consideran salario y no se incluyen en los beneficios laborales ni en la seguridad social.

Lea también: ¡Sigue subiendo el dólar en Venezuela! Precio superó los 87 bolívares, según Banco de Venezuela

Último precio histórico del dólar en Venezuela

El cierre del dólar para el miércoles, 7 de mayo, sigue con un aumento histórico. De clic aquí para conocer más información.

Precio del dólar HOY en Venezuela

Para este martes, 6 de mayo, la moneda extranjera en Venezuela tuvo un importante valor tanto en el precio oficial como en el paralelo. Acá le contamos cuáles son:

Precio del dólar BCV (oficial): $88,72

(oficial): Precio del dólar paralelo: en minutos...

Precio dólar promedio: en minutos...

¿Cuántos son 100 dólares convertidos en bolívares, según el precio de hoy?

Acá le contamos algunas conversiones que se tienen en cuenta por el precio del dólares en Venezuela:

5 dólares ------> 443,61 Bs

------> 443,61 Bs 10 dólares ------> 887,22 Bs

100 dólares ------> 8872,24 Bs

1.000 dólares ------> 88722,40 Bs

------> 88722,40 Bs 1.000.000 dólares ------> 88722400,00 Bs

Precio del dólar en Colombia HOY

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde el dólar, abre su tasa en el mercado con una equivalencia de $4,283 pesos colombianos. Lo que representa un aumento con una diferencia de $43 pesos colombianos que se había calculado en el precio anterior. Para más información de esta noticia, haga clic aquí.

Otras noticias: Dólar HOY en Venezuela: Precio oficial del 30 de abril, según Banco Central de Venezuela

¿Cuál es la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo?

El dólar paralelo es considerado como un precio del mercado “negro” para comprar este tipo de moneda estadounidense. Por otro lado, para el dólar oficial se refiere a la tasa oficial del gobierno venezolano.

Esto quiere decir que el dólar paralelo, si aumenta, puede llegar a generar una subida en los bienes y servicios, produciendo a su vez un impacto negativo en los niveles de consumo.

¿Qué es el Bolívar Digital?

El Bolívar Digital es la moneda oficial en Venezuela, resultado de la tercera reforma monetaria implementada por el gobierno. Esta medida significó la eliminación de seis ceros de la moneda anterior, el bolívar soberano. En otras palabras, un millón de bolívares soberanos equivale ahora a un bolívar digital.